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베트남정부 공공투자 확대 요구...신한베트남은행 수익성 둔화

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  • 신한베트남은행이 4일 올해 1분기 순익 17.1% 하락한 580억원을 기록했다.
  • 베트남 정부 공공투자 확대에 따른 조달비용 상승으로 순이자이익 감소가 지속된다.
  • 신한금융이 양국 정상회담을 계기로 현지 은행·기업과 협력해 수익 다각화를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1분기 순익 17% 감소, 지난해부터 '역성장'
현지 조달비용 증가에 순이자이익 감소 영향
베트남 정부 투자확대에 당분간 비용증가 불가피
정상회담 이후 영업망 확대, 수익 다각화 추진

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹 해외사업의 핵심인 신한베트남은행의 수익성 둔화가 장기화되고 있다. 베트남 정부의 공공투자확대 등에 따른 현지 자금조달비용 증가로 당분간 순이자이익 감소가 불가피하다는 분석이다. 이에 신한금융은 양국 정상회담을 발판삼아 수익 다각화를 추진, 새로운 돌파구를 찾는다는 방침이다.

4일 금융권에 따르면 신한베트남은행은 올해 1분기 580억원의 순이익을 기록하는 데 그쳤다. 이는 전년 동기 대비 17.1% 하락한 수치다.

신한베트남은행은 일본 현지 법인인 SBJ은행과 함께 신한금융의 해외사업을 이끄는 두 축이다. 지난해 신한금융 전체 해외사업 순익 8240억원 중 신한베트남은행(2720억원)과 SBJ은행(1490억원)이 차지하는 비중은 각각 33%와 18%로 합산하면 절반을 넘어선다.

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2026.05.04 peterbreak22@newspim.com

다만 지속적인 성장세를 이어가고 있는 SBJ은행과 달리 신한베트남은행은 수익 둔화가 길어지는 흐름이다.

2021년 1370억원에서 2022년 2150억원으로 56% 급증한 이후 2023년 2310억원, 2024년 2740억원 등 견조한 성장세를 이어갔지만 지난해 전년비 7.2% 감소한 2720억원에 그쳤다.

올해 1분기 순익 역시 17.1% 하락하며 '역성장'을 이어가고 있다. 그나마 1분기에는 SBJ은행이 10% 성장하며 부진을 어느정도 만회했지만, 신한베트남은행이 자치하는 비중을 감안하면 그룹 차원의 해외사업 수익성 악화도 우려되는 상황이다.

실적 부진은 현지 조달비용 상승에 따른 영향이다. 베트남 정부가 6~8%의 경제성장률 유지를 위해 공공 투자 프로젝트와 인프라 건설 등을 확대하면서 장기 대출 수요가 확대, 자금 조달 압박이 계속 이어지고 있기 때문이다.

실제로 현재 매체 보도를 종합하면, 27개 베트남 상장 은행은 지난해 총 509조6000억동(약 27조3000억원)을 고객 예금 이자로 지급했는데 이는 전년비 25% 급증한 수치다.

특히 국영 상업은행인 BIDV가 최대 이자를 지급하는 등 이자비용 상승을 주도하고 있어 현지 정책에 종속된 신한베트남은행 입장에서는 별다른 대책 마련이 어려운 상황이다.

한국무역보험공사 역시 지난달 공개한 베트남 정치·경제 동향 보고서에서 "베트남 정부가 공공 투자를 확대하면서 차입 수요 증가로 공공부채 비율이 꾸준히 상승할 전망이다. 이에 대외 리스크를 최소화하기 위해 재원 조달을 현지 자본에 상당 부분 의존하면서 금리 상승 및 민간 신용 위축이 예상된다"고 전망했다.

신한베트남은행 역시 이같은 정책 기조에 맞춰 지난해 중소기업과 소상공인 자금공급을 대폭 확대, 연간 대출을 전년비 23.8% 늘어난 136조동(약 7조8000억원)까지 끌어올렸지만, 조달비용 확대 영향으로 순이자이익은 오히려 5.8% 감소했다. 올해 역시 이런 흐름을 유지될 전망이다.

신한금융은 수익 다각화에서 해법을 찾고 있다. 특히 지난달 이뤄진 한국·베트남 정상회담을 계기로 현지 주요 은행들과의 협력구도를 강화해 영업망을 공격적으로 확대한다는 방침이다.

이를 위해 베트남 국영 상업은행 비엣콤은행과 업무협약을 맺고 환거래 및 자본시장 분야 협업, 디지털 전환과 신금융서비스 분야 협력 방안 등을 추진하며 또다른 국영은행 중 하나인 아그리뱅크와는 한·베 기업의 상호 시장 진출 금융 지원, 크로스보더 금융 솔루션 구축, 디지털 전환 및 ESG 전략 협력 등을 강화한다. 

여기에 베트남 대표 정보통신기술(ICT) 기업인 FPT그룹과 ▲양국 스타트업의 상호 시장 진출 지원 ▲첨단 기술 분야 교류 ▲AI·빅데이터 기반 디지털 생태계 혁신 ▲디지털 금융 분야 파트너십 확대 등에 협력한다.

신한은행측은 "신한베트남은행은 총자산, 대출, 예수금 등 주요 지표에서 외국계 은행 1위의 자리를 유지하며 그룹 해외 사업의 핵심 축 역할을 수행하고 있다"며 "베트남 내 협력 네트워크를 더욱 공고히 하고, 현지 맞춤형 금융과 비금융 서비스를 바탕으로 성장 기반을 지속 확대할 방침"이라고 밝혔다. 

peterbreak22@newspim.com

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코르다 '6개대회 연속 2위 이상' 대기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 1위 넬리 코르다가 멕시코 필드마저 정복하며 미국여자프로골프(LPGA) 전설 소렌스탐과 어깨를 나란히 했다. 코르다는 4일(한국시간) 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스(파72)에서 열린 리비에라 마야 오픈(총상금 250만 달러) 최종 라운드에서 이글 1개와 버디 2개, 보기 1개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 코르다는 2위 아피차야 유볼을 4타 차로 따돌리고 우승컵을 들어 올렸다. 시즌 3승이자 통산 18승이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 올 시즌 출전한 6개 대회에서 우승 3회, 준우승 3회를 기록한 코르다는 2001년 소렌스탐이 작성한 시즌 개막 후 6개 대회 연속 준우승 이상 기록과 타이를 이뤘다. 개막전 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스와 셰브론 챔피언십에서 우승했고, 포티넷 파운더스컵·포드 챔피언십·아람코 챔피언십에서는 3연속 준우승을 기록했다. 3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나선 코르다는 5번 홀(파5) 이글을 시작으로 6, 7번 홀 연속 버디를 낚으며 초반에 승기를 굳혔다. 마지막 18번 홀(파5)에서는 티샷이 숲으로 향하며 분실구 위기를 맞았으나 장거리 퍼트를 성공시키며 보기에 그치는 집중력을 보였다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 18번홀에서 챔피언 퍼트를 넣고 기뻐하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 주수빈은 버디 4개와 보기 2개로 2타를 줄여 합계 6언더파 282타, 단독 8위에 올랐다. 2023년 투어 합류 이후 통산 두 번째 톱10이다. 2라운드 공동 62위로 컷을 통과한 강민지는 3~4라운드에서 반등했다. 최종일 보기 없이 버디 4개를 기록하며 합계 5언더파 283타, 공동 9위로 데뷔 첫 톱10에 진입했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 주수빈. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강민지. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 임진희는 합계 4언더파 284타로 공동 13위에 올라 순위를 끌어올렸고, 루키 황유민은 대회 첫 60대 타수(69타)를 기록하며 합계 3언더파 285타, 공동 20위로 대회를 마쳤다. psoq1337@newspim.com 2026-05-04 07:15
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