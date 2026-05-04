박해수, 고개 숙였다…'허수아비' 압수수색 현장 긴장 최고조

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 진실을 좇을수록, 더 깊은 딜레마에 빠진다.

ENA 월화드라마 '허수아비' 측은 5회 방송을 앞둔 4일, 강성 연쇄살인사건 용의자로 지목된 이기범(송건희)의 자택 압수 수색 현장을 포착했다. 하루아침 비극을 맞은 이기범의 가족들 앞에 말없이 고개 숙인 강태주(박해수)의 얼굴에 복잡한 심정이 스친다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 허수아비 스틸컷. [사진=KT스튜디오지니] 2026.05.04 moonddo00@newspim.com

지난 방송에서 강태주는 차시영(이희준)과 손잡고 돌아와 강성 연쇄살인사건 수사를 재개했다. 서지원(곽선영)을 통해 범인의 손수건이 강순영(서지혜)의 것과 동일하다는 사실을 알게 된 그는 강순영의 연인 이기범을 의심하기 시작했다. 한편, 강순영은 전경호(강정우) 폭행 혐의로 수배 중인 이기범을 자신의 집 창고에 숨겼다. 하지만 그날 밤 이기범은 강순영을 홀로 남겨둔 채 야간 도주를 감행했다. 곧바로 그를 찾아 나선 강순영은 범인과 맞닥뜨려 습격을 당하고, 심지어 그를 구하려던 차시영도 칼에 찔린 채 의식을 잃으며 위기감이 고조됐다.

그런 가운데 공개된 사진은 이기범의 집에 들이닥친 장명도(전재홍) 형사와 경찰들이 가족들과 팽팽하게 대치하는 모습을 담고 있다. 장명도가 손에 들고 있는 건, 이기범의 압수 수색 영장. 아들이 연쇄살인범이라는 사실을 받아들일 수 없는 어머니(성여진)는 강태주를 붙잡고 분노와 억울함을 호소한다. 이기범의 형이자 고향 친구인 이기환(정문성) 역시 야속한 눈빛을 보내지만, 강태주는 마치 죄인이 된 듯 차마 고개를 들지 못한다. 두 사람과 친구 사이인 서지원의 얼굴에는 근심이 가득하고, 행방이 묘연해진 이기범에 강순영은 애써 눈물을 참아내고 있다. 반면, 이런 상황 속에도 한 발짝 떨어져 팔짱을 낀 채 냉정하고 무미건조하게 상황을 관망하는 차시영의 모습은 미묘한 긴장감을 자아내며 이목을 집중시킨다.

'허수아비' 제작진은 "5회에서는 여러 정황들과 단서들이 이기범을 용의자로 가리키며 강태주가 혼란에 휩싸인다. 강성에서 거듭되는 살인 사건에 경찰들을 향한 주민들의 불신과 반발은 거세지고, 강성경찰서 역시 안팎으로 압박을 받는다"라고 전했다.

ENA 월화드라마 '허수아비'는 5회는 4일 밤 10시 ENA에서 방송되며 KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

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