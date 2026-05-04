NCT 위시, '오드 투 러브'로 지상파 음악방송 3관왕

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 NCT 위시가 신곡 '오드 투 러브(Ode to Love)'로 지상파 3사 음악방송에서 모두 1위를 석권했다.

NCT 위시는 지난 3일 SBS '인기가요'에서 정규 1집 타이틀곡 '오드 투 러브'로 1위를 차지, 1일 '뮤직뱅크', 2일 '쇼! 음악중심'에 이어 또 한번 1위 트로피의 주인공이 됐다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 NCT 위시. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.04.27 alice09@newspim.com

이로써 이들은 데뷔 후 처음으로 지상파 음악방송 3관왕을 기록했다.

상을 수상한 NCT 위시는 "'인기가요'에서 처음 1위를 할 수 있게 되어서 정말 기쁘다. 항상 응원해주시는 시즈니(팬덤 별칭)와 옆에서 도와주시는 스태프 분들에게 다시 한번 감사하다. 시즈니 사랑해요!"라고 진심 어린 감사를 전했다.

앞서 NCT 위시는 이번 정규 1집으로 초동 182만 5천 장 이상의 판매고를 올리며 자체 최고 수치를 달성했다.

또한 음원 역시 피크 순위 기준 멜론 톱100 3위∙핫100 1위, 일간 26위∙주간 30위로 자체 최고 성적을 기록하고 있다.

NCT 위시 정규 1집 '오드 투 러브'는 동명의 타이틀곡을 포함한 다채로운 장르의 총 10곡으로 구성되어 있으며, 동명 타이틀곡 청량한 리듬과 아련한 멜로디가 NCT 위시만의 색깔을 확고히 보여주는 댄스 팝 곡이다.



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