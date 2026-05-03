"어린이날 어디 갈까"…대전시, 가족 숲 나들이 5선

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 3일 어린이날 앞두고 숲 나들이 명소 5곳을 제안했다.
- 한밭수목원 등 도심 접근성 좋고 놀이·체험 프로그램을 갖췄다.
- 가족 단위 방문객 증가와 사전 예약을 권고했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 어린이날을 앞두고 야외 활동이 늘어나는 가운데 대전시가 아이들과 함께 자연 속에서 체험과 놀이를 즐길 수 있는 숲 나들이 명소를 제안했다. 도심 접근성과 체험 프로그램을 고루 갖춘 공간들로 가족 단위 나들이객의 발길이 이어질 것으로 기대된다.
대전시는 5월 연휴를 맞아 생태교육과 놀이를 동시에 즐길 수 있는 지역 내 대표 숲 명소 5곳을 선정했다고 3일 밝혔다.
먼저 한밭수목원은 도심 한가운데 위치한 대규모 녹지공간으로 나무그네와 회전무대 등 놀이시설과 함께 열대식물원을 갖춘 것이 특징이다. 맹그로브와 야자수 등 다양한 식물을 가까이에서 관찰할 수 있으며 자연물 공작소와 생태 체험 프로그램도 운영돼 교육적 요소를 더한다.
보문산 치유의숲과 목재문화체험장은 실내외 활동을 모두 즐길 수 있는 공간이다. 실내 나무상상놀이터와 야외 숲놀이터가 함께 조성돼 있으며 목재 공예 체험과 산림 교육 프로그램도 마련돼 가족 단위 방문객에게 적합하다.
활동적인 체험을 원한다면 상소동 산림욕장이 제격이다. 울창한 숲길과 돌탑 경관을 배경으로 모래놀이, 짚라인, 네트 어드벤처 등 다양한 체험이 가능하며, 계곡과 연계된 자연 체험 요소도 풍부하다.
장태산 자연휴양림은 메타세쿼이아 숲과 출렁다리를 중심으로 색다른 숲 체험을 제공한다. 숲속 놀이터와 생태연못, 동물 체험 공간 등이 마련돼 아이들이 자연과 교감하며 시간을 보낼 수 있다.
마지막으로 노루벌 생태원은 갑천을 따라 형성된 자연형 생태 공간으로 물속 생물 관찰과 숲 놀이터 체험이 가능하다. 해 질 무렵에는 반딧불이를 볼 수 있어 특별한 추억을 만들기에도 좋다.
이 밖에도 대전에는 만인산과 상소동, 은구비 등 13곳의 유아숲체험원이 운영되고 있으며 밧줄놀이와 숲속 오두막 체험 등 다양한 프로그램이 마련돼 있다. 체험 프로그램은 각 구청을 통해 사전 예약 후 참여할 수 있다.
대전시 관계자는 "숲은 아이들이 자연을 몸으로 느끼고 감수성을 키울 수 있는 가장 좋은 공간"이라며 "이번 어린이날에는 자연 속에서 가족과 함께 의미 있는 시간을 보내길 바란다"고 말했다.
nn0416@newspim.com