'경북도지사 출마' 오중기 "이재명 대통령과 손잡고 해묵은 경북현안 해결하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 오중기 경북도지사 예비후보가 2일 선거사무소 개소식을 열었다.
- 정청래 민주당 대표와 지도부가 대거 참석해 힘을 실었다.
- 오 후보는 경북 변화와 숙제 해결을 약속하며 지지를 호소했다.
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공동선대위원장 김숙현 교수 "오중기, 멈춘 경북심장 다시 뛰게 할 적임자"
개소식 후 정청래 등 당 지도부 함께 죽도시장 찾아 민생현장 목소리 경청
[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = "오중기 후보가 하라는 것 다하겠습니다"
더불어민주당 정청래 대표와 지도부가 포항에 총출동해 오중기 경북도지사 예비후보에게 힘을 실었다.
더불어민주당 오중기 경북도지사 예비후보가 2일 선거사무소 개소식을 갖고 '6·3 지방선거' 경북도지사 고지를 행한 신발끈을 바짝 조였다.
이날 열린 선거사무소 개소식에는 정청래 민주당 대표와 조승래 사무총장, 임미애 국회의원, 김태선 울산시당위원장, 한민수 당대표 비서실장, 박해철 대변인, 민병덕 을지로 위원장, 서미화 전국장애인위원장, 이인영 국회의원, 김주영 국회의원 등 당 집행부와 의원들이 대거 참석해 오 후보에게 힘을 실었다.
또 박희정 포항시장 후보, 장세용 구미시장 후보, 이정훈 영천시장 후보, 김기현 경산시장 후보, 강부송 영덕군수 후보, 김시환 칠곡군수 후보, 윤동춘 예천군수 후보, 김상훈 영양군수 후보, 정성환 울릉군수 후보, 이용기 경북 민주진보교육감 후보와 광역의회 등 지방의회 출마자들이 참석해 민주진영의 세를 과시했다.
김현숙 교수(대구대)를 비롯해 오염만 포항시축구협회장, 허정 대동고 상임부회장, 곽영일 바이오파크원장, 이회석 호남향우회 사무총장, 권희철 청하체육회장 등 경북권 인사들이 대거 참석해 힘을 보탰다.
정청래 대표는 축사를 통해 "'경북을 일으킬 사람'이라는 슬로건이 감동적이다. 대구와 마찬가지로 경북 다해드림센터장을 맡겠다. 오중기가 하라는 것은 다 하겠다"고 응원했다.
임미애 경북도당 위원장은 "오중기가 바로 민주당의 역사다. 오중기 뒤를 받치는 기초단체장, 지방의회 출마자들과 함께 대한민국 민주주의의 역사를 더 넓고 깊게 만드는 데 함께 하겠다"고 응원했다.
상임선대위원장을 맡은 이인영 국회의원은 "경북의 변화를 만들어가는 오중기 후보와 경북 주민들에게 의리를 지키기 위해 참석했다. 경북 변화의 시작을 저도 함께 하겠다"고 말했다.
오중기 후보 공동선대위원장을 맡은 김현숙 교수(대구대)는 "30년 일당 독점을 깨고 중앙정부와 직접 소통할 수 있는 실력 있는 도지사가 필요하다. 이재명 대통령의 국정철학을 이해하고 멈춘 경북의 심장을 다시 뛰게 할 후보자는 오중기뿐"이라며 "오중기 승리를 위해 함께 하겠다"며 지지를 호소했다.
포항에서 나고 자랐다는 포항시민 문시은은 "내가 기억도 하지 못하는 예전부터 경북을 지켜온 오중기 후보자를 믿는다. 벽에 걸린 공약이 단지 글자가 아니라 현실이 될 수 있기를 바란다"고 오중기 후보를 응원했다.
김부겸 대구시장 후보도 영상 축사를 통해 오 후보에게 힘을 실었다.
오중기 후보는 "경북이라는 불모지에서 6번 낙선을 하면서도, 긴 세월 동안 민주당 간판을 지키며 지금까지 버텨왔다"고 강조하고 "고 노무현 대통령의 길을 따라 걸으며 거대한 철옹성 같은 지역주의의 벽을 허물고 균열을 만들어 가고 있다"고 말했다.
오 후보는 또 "그동안 해결하지 못했던 경북의 해묵은 숙제들, 오중기가 대통령과 손잡고 확실하게 해결하겠다. '오중기가 하니까 정말 되네!'라는 탄성이 경북 전역에 울려 퍼지게 하겠다"며 지지를 호소했다.
개소식을 마친 오 후보는 정청래 대표 일행과 함께 포항 죽도시장을 돌며 민생 현장의 목소리를 경청했다.
nulcheon@newspim.com