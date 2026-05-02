백서영 4골...여자축구 U-17 대표팀, 아시안컵서 필리핀에 5-0

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-17 여자축구대표팀이 2일 필리핀을 5-0으로 대파했다.
- 백서영이 4골로 승리 주역이 됐고 김희나가 쐐기골을 넣었다.
- 33개 슈팅으로 필리핀을 압도하며 4강행 월드컵 출전권 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 17세 이하(U-17) 축구대표팀이 화끈한 골 잔치를 벌이며 아시아 정상을 향한 첫걸음을 뗐다.
이다영 감독이 이끄는 한국은 2일 중국 쑤저우 타이후 풋볼스포츠센터에서 열린 2026 AFC U-17 여자 아시안컵 조별리그 C조 1차전에서 필리핀을 5-0으로 대파했다. '에이스' 백서영(경남로봇고)이 혼자서 네 골을 책임지며 승리의 일등 공신이 됐다.
한국은 전반 6분 백서영이 리바운드 공을 밀어 넣으며 포문을 열었고 전반 14분과 34분 잇따라 골망을 흔들며 전반에만 해트트릭을 완성했다. 백서영은 후반 10분에도 네 번째 골을 추가하며 필리핀의 추격 의지를 완전히 꺾었다. 이어 후반 22분 김희나(울산현대고)의 쐐기골까지 터지며 대승에 마침표를 찍었다.
한국은 총 33개의 슈팅을 쏟아내며 필리핀 수비진을 초토화했다. 반면 필리핀은 단 2개의 슈팅에 그쳤고 유효 슈팅은 하나도 기록하지 못할 만큼 한국의 수비벽에 막혔다.
이번 대회 4강에 오르는 팀에게는 오는 10월 모로코에서 열리는 2026 FIFA U-17 여자 월드컵 출전권이 주어진다. 첫 단추를 잘 꿴 이다영호는 오는 5일 대만과 조별리그 2차전을 치른 뒤 8일 '강호' 북한과 조 1위 자리를 놓고 다툴 예정이다.
psoq1337@newspim.com