'데이터로 읽는 우리 교육' 제4호 발간...학교알리미로 내신 대비 돕는다

AI 핵심 요약beta
- 교육부와 한국교육개발원이 3일 학교알리미 활용 내신 대비 자료 '데이터로 읽는 우리 교육' 4호를 발간했다.
- 4호는 학교알리미 통해 학업성취, 교수·학습 평가계획, 정기고사·수행평가 비율 등을 확인하는 방안을 소개했다.
- 중·고 자료로 학교 간 교육·평가 환경 비교가 가능하며 교육부 사이트에서 내려받을 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교육부 누리집·교육통계서비스 등 누구나 자료 열람
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 한국교육개발원은 3일 '학교알리미를 활용한 학교 내신 평가 대비'를 주제로 교육데이터 심층분석 자료인 '데이터로 읽는 우리 교육' 제4호를 발간했다.
교육부는 올해 3월부터 기존에 흩어져 있던 통계와 공시자료를 주제별로 묶어 해설하는 '데이터로 읽는 우리 교육' 시리즈를 격주로 내고 있다.
3월 15일 발간된 1호는 대학 장학금, 2호는 학교급식에 대해 다뤘다. 지난달 19일에 발간된 3호는 AI 시대 독서·문해력에 대한 자료를 담고 있다.
이번 4호에서는 초·중·고 학교 정보공시 사이트인 '학교알리미'를 통해 학업성취사항과 교과별 교수·학습 및 평가계획 등을 확인하는 방안을 소개했다.
학교알리미에서는 정기고사·수행평가 비율, 평가 시기, 고교 성취도·등급 산출 방식과 분할점수 유형 등 내신 관련 정보를 미리 파악해 학습계획을 세우는 방식으로 활용할 수 있다.
학교알리미에는 학생·교원 현황, 학교폭력, 교육여건, 급식, 학업성취 등 주요 정보가 공시된다.
중·고등학교의 경우 과목별 평균·성취도 분포, 학점 수 등 내신과 직결되는 자료도 확인할 수 있어 학교급 전환기 학생과 학부모가 학교 간 교육·평가 환경을 비교·분석할 수 있다.
'데이터로 읽는 우리 교육' 발간자료는 교육부 누리집과 교육통계서비스, 교육데이터플랫폼에서 누구나 내려받을 수 있다.
hyeng0@newspim.com