서울시교육청, 당뇨병 학생 재학 학교 111곳에 예산 지원

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 3일 당뇨병 학생 지원 계획을 수립했다.
- 111개교에 1억1100만원을 지원해 응급물품과 투약환경을 조성한다.
- 교직원 연수 강화와 개별지원계획으로 학습권 보장한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울대병원 연계 교직원 연수 운영
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 당뇨병 학생의 학교생활 적응을 돕기 위해 '2026년도 당뇨병 학생 지원 계획'을 수립했다고 3일 밝혔다.
당뇨병은 지속적인 관리가 필요한 만성질환으로 학생의 학습과 학교생활 전반에 영향을 줄 수 있다. 특히 제1형 당뇨병은 인슐린이 거의 분비되지 않아 평생 관리가 필요하고 제2형 당뇨병은 생활습관 등 여러 요인에 따라 발생해 식습관 관리와 치료를 병행해야 한다.
지난달 기준 서울 지역 당뇨병 학생은 전체 학생 수의 약 0.05% 수준이다. 제1형 당뇨병 학생은 지난해 415명에서 올해 426명으로 11명 늘었고, 제2형 당뇨병 학생은 397명에서 363명으로 34명 줄었다.
이번 계획은 교육부의 '당뇨병 학생 지원 가이드라인'을 바탕으로 학생의 학습권과 건강권을 보장하고 교직원의 건강관리 및 응급대응 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다. 당뇨병 학생이 재학 중인 학교의 교직원이 기본 대응 역량을 갖추도록 지원하는 것도 주요 내용이다.
서울시교육청은 당뇨병 학생 재학 학교 가운데 예산 지원을 희망한 111개교에 총 1억1100만원을 지원한다. 학교당 100만원 이하로 지원되며, 예산은 혈당계, 케톤 측정기, 포도당, 알코올 소독솜 등 응급관리물품 구입과 의자, 탁자, 가림막 등 인슐린 투약환경 조성에 사용할 수 있다.
학교는 새 학기 학생건강검사와 건강조사 등을 통해 당뇨병 학생 현황을 파악하고, 학생 또는 보호자 동의를 받아 지원 계획을 마련한다. 필요할 경우 학교장과 보건교사, 담임교사, 영양교사, 체육교사, 상담교사, 보호자 등이 참여하는 지원조직을 구성해 개별지원계획을 세운다.
개별지원계획에는 혈당 측정 장소와 시간, 인슐린 주사 지원 방법, 저혈당·고혈당 발생 시 응급처치 절차, 당뇨병 관리물품 보관 장소 등이 포함된다. 체험학습이나 체육활동 등 특수상황에 대비한 대처 계획도 마련하도록 했다.
교직원 대상 연수도 강화된다. 서울시교육청은 서울대학교병원 소아청소년당뇨병교실과 연계해 오는 6월 이론 연수, 8월과 9월 실습 연수를 운영한다. 보건·체육·영양·상담·담임교사 등 당뇨병 학생 재학 학교 교직원이 참여하며, 저혈당·고혈당 응급처치, 혈당 측정, 연속혈당측정기와 인슐린펌프 사용법, 글루카곤 주사법 등을 다룬다.
서울시교육청은 교직원 교육자료를 자체 제작해 보급하고 지역 의료기관과 협력체계도 이어갈 계획이다. 또 학교보건지원강사를 우선 배치해 보건교사가 당뇨병 학생을 밀착 지원하는 과정에서 생길 수 있는 업무 공백을 줄이기로 했다.
김천홍 서울시교육감 권한대행은 "당뇨병 학생이 학교생활 속에서 불편함 없이 학습에 참여할 수 있도록 학교 현장의 지원체계를 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com