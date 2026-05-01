中日假期叠加 韩国旅游与零售业迎客流高峰

纽斯频通讯社首尔5月1日电 随着中国劳动节假期与日本"黄金周"叠加来临，韩国旅游和零售行业迎来入境客流高峰。业内预计，大量外国游客将带动旅游、住宿及购物等相关消费增长。

【插图=AI生成】

韩国文化体育观光部等部门表示，假日期间来韩日本游客预计达8万至9万人次，中国游客约为10万至11万人次。在国内消费恢复仍显缓慢的背景下，入境旅游有望成为提振消费的重要动力。

数据显示，旅游平台相关产品预订和浏览量明显上升，部分入境游平台销售量同比大幅增长。酒店行业方面，5月初主要酒店客房预订率已升至80%至90%，接近传统旺季水平。面向外国游客的娱乐场所也通过推出主题活动和优惠措施吸引客源。

零售企业同步加大营销力度。多家百货公司通过整合购物与旅游资源、发放购物券及推出特色促销活动等方式，吸引中国、日本等主要客源市场游客。免税店和大型超市也推出支付优惠、购物补贴等措施，增强消费吸引力。

业内指出，随着韩流文化影响力持续扩大，购物正逐渐成为来韩旅游的重要组成部分，外国游客消费在零售业中的比重不断上升。

不过，也有分析认为，假期带来的短期消费增长能否转化为持续内需回暖仍有待观察。当前汇率波动及外部环境不确定性仍存，相关行业正着力通过提升服务和体验，推动游客消费向长期化转变。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社