韩国发力"美食经济" 鸡肉料理成核心IP

纽斯频通讯社首尔5月1日电 随着韩国鸡肉料理在海外走红，韩国政府正推进以鸡肉美食为核心的旅游资源开发，计划制作"K-鸡肉美食带地图"，推动餐饮、旅游、文化融合发展。

【插图=AI生成】

农林畜产食品部4月30日表示，已面向公众征集相关创意建议，计划在今年上半年发布涵盖鸡肉特色餐厅、主题街区及相关节庆活动的综合指南。该项目旨在整合各地资源，打造具有代表性的美食旅游线路。

据介绍，征集活动共收到约2700条建议，内容涵盖炸鸡、辣炒鸡排、炖鸡等大众菜品，以及鸡胗、特色地方鸡料理等区域性美食。同时，多地特色街区和节庆活动也被纳入规划范围。

分析认为，韩国鸡肉料理正逐步从单一餐饮品类向综合文化消费形态转变。政府计划以此为契机，将相关资源整合为集农业、餐饮、文化和旅游于一体的产业体系。

数据显示，在一项针对22个国家的1.1万名消费者的问卷调查中，韩国炸鸡成为最受欢迎的韩国食品之一，并在近一年消费频率中位居前列，反映出其在国际市场上的较高认可度。

在具体推进方面，韩国已将部分代表性餐饮门店纳入重点项目，并通过财政支持推动地方打造相关旅游线路，开发面向外国游客的体验内容。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社