4월 수출 48% 늘어난 859억달러…반도체 174% 급증

AI 핵심 요약beta
- 산업부가 1일 4월 수출 858.9억달러를 발표했다.
- 전년比 48% 증가하며 2개월 연속 800억달러 돌파했다.
- 반도체 173.5% 급증이 견인하고 무역흑자 237.7억달러 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
반도체 수출 319억달러…수출 견인
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 4월 수출이 800억달러를 돌파하며 큰 폭의 증가세를 이어갔다. 사상 처음으로 2개월 연속 800억달러를 돌파했다. 반도체 수출이 174%나 급증하면서 수출 증가를 견인했다.
1일 산업통상부에 따르면, 지난 4월 수출액(잠정)은 858.9억달러로 전년동기 대비 48% 증가했다(아래 그래프 참고).
같은 기간 수입은 621.1억달러로 16.7% 증가했으며, 무역수지는 237.7억달러 흑자를 기록했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 48% 증가한 35.8억달러로 3개월 연속으로 30억 달러를 초과했다.
품목별로 보면, 15대 주력 수출품목 중 8개 품목 수출이 증가했다.
반도체 수출이 319억달러를 기록하며 전년동기 대비 173.5%나 급증했다. 인공지능(AI) 서버향 수요 증가가 지속되면서 메모리 고정가격이 상승했다. 2개월 연속 수출 300억달러 이상 달성했고, 13개월 연속 월간기준 역대 최대의 실적을 기록했다.
자동차 수출은 61.7억달러로 전년 대비 5.5% 감소했다. 중동전쟁으로 인한 물류차질 지속과 미국의 관세 부과에 따른 미국 현지생산 확대 등으로 감소세가 이어졌으나, 전기차·하이브리드차 등 친환경차 수출은 증가했다.
석유제품 수출은 중동 전쟁으로 인한 유가 급등으로 수출 단가가 크게 상승하며 39.9% 증가한 51.1억 달러를 기록했다. 그러나 수출 물량은 36% 감소했으며 특히 휘발유·경유·등유에 대한 수출통제 영향 등을 분석한 결과 전년 동기간 대비 각각 약 43.0%, 23.2%, 99.9% 정도 감소했다.
석유화학 수출은 유가 상승의 제품가격 반영까지의 시차로 수출단가가 상대적으로 소폭 상승해 7.8% 증가한 40.9억 달러를 기록했으며, 내수 공급 증가에 따라 수출물량은 20.9% 감소했다.
컴퓨터 수출은 40.8억달러로 515.8% 급증했다. AI 인프라 수요 확대에 따른 SSD 초과수요가 지속되면서 지난달에 이어 2개월 연속으로 월 기준 역대 최대 실적 경신했으며, 무선통신기기(16.2억달러, +11.6%) 수출은 신제품 판매 호조로 부품보다는 완제품 중심으로 호실적을 기록했다.
한편, 15대 주력품목 외 전기기기(15.7억달러, +7.6%), 화장품(13.7억달러, +33.4%), 농수산식품(12.2억달러, +8.8%) 등 유망품목 수출도 각각 4월 중 역대 최대실적을 기록하면서 호조세를 이어갔다.
dream@newspim.com