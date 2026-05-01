[종합] 4월 수출 48% 늘어난 859억달러…2개월 연속 800억달러 돌파

AI 핵심 요약beta
- 산업부가 1일 4월 수출 858.9억달러로 전년比 48% 증가 발표했다.
- 반도체 174% 급증하며 319억달러 사상최대 기록했고 무역수지 237.7억달러 흑자다.
- 미국·중국·아세안 수출 호조하나 중동 25% 감소했다.
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수입 621.1억달러…전년비 16.7%↑
237.7억달러 흑자…누적 847억달러
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 4월 수출이 800억달러를 돌파하며 큰 폭의 증가세를 이어갔다. 사상 처음으로 2개월 연속 800억달러를 돌파했다. 반도체 수출이 174%나 급증하면서 수출 증가를 견인했다.
1일 산업통상부에 따르면, 지난 4월 수출액(잠정)은 858.9억달러로 전년동기 대비 48% 증가했다.
같은 기간 수입은 621.1억달러로 16.7% 증가했으며, 무역수지는 237.7억달러 흑자를 기록했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 48% 증가한 35.8억달러로 3개월 연속으로 30억 달러를 초과했다.
◆ 반도체 수출 174% 급증 사상최대…수출 증가 '견인차'
4월 수출을 품목별로 보면, 15대 주력 수출품목 중 8개 품목 수출이 증가했다.
반도체 수출이 319억달러를 기록하며 전년동기 대비 173.5%나 급증했다. 인공지능(AI) 서버향 수요 증가가 지속되면서 메모리 고정가격이 상승했다. 2개월 연속 수출 300억달러 이상 달성했고, 13개월 연속 월간기준 역대 최대의 실적을 기록했다.
자동차 수출은 61.7억달러로 전년 대비 5.5% 감소했다. 중동전쟁으로 인한 물류차질 지속과 미국의 관세 부과에 따른 미국 현지생산 확대 등으로 감소세가 이어졌으나, 전기차·하이브리드차 등 친환경차 수출은 증가했다.
석유제품 수출은 중동 전쟁으로 인한 유가 급등으로 수출 단가가 크게 상승하며 39.9% 증가한 51.1억 달러를 기록했다. 그러나 수출 물량은 36% 감소했으며 특히 휘발유·경유·등유에 대한 수출통제 영향 등을 분석한 결과 전년 동기간 대비 각각 약 43.0%, 23.2%, 99.9% 정도 감소했다.
석유화학 수출은 유가 상승의 제품가격 반영까지의 시차로 수출단가가 상대적으로 소폭 상승해 7.8% 증가한 40.9억 달러를 기록했으며, 내수 공급 증가에 따라 수출물량은 20.9% 감소했다.
컴퓨터 수출은 40.8억달러로 515.8% 급증했다. AI 인프라 수요 확대에 따른 SSD 초과수요가 지속되면서 지난달에 이어 2개월 연속으로 월 기준 역대 최대 실적 경신했으며, 무선통신기기(16.2억달러, +11.6%) 수출은 신제품 판매 호조로 부품보다는 완제품 중심으로 호실적을 기록했다.
한편, 15대 주력품목 외 전기기기(15.7억달러, +7.6%), 화장품(13.7억달러, +33.4%), 농수산식품(12.2억달러, +8.8%) 등 유망품목 수출도 각각 4월 중 역대 최대실적을 기록하면서 호조세를 이어갔다.
◆ 미국·중국·아세안 수출 모두 호조…중동 수출 25% 감소
지역별로 보면, 9대 주요 수출지역 중 7개 지역 수출이 증가했다. 특히 중국과 미국, 아세안 3대 수출지역에서 모두 큰 폭의 증가세를 보였다.
우선 대(對)중국 수출은 62.5% 급증한 177억달러를 기록하면서 6개월 연속 증가세를 이어갔다. 최대 수출 품목인 반도체를 비롯해 컴퓨터, 무선통신기기 등 IT 품목 수출이 호조를 이어갔다.
미국 수출도 163.3억달러를 기록해 54% 급증했다. 자동차·차부품·일반기계 등 관세 대상 품목 수출은 부진했으나, 반도체·컴퓨터 등 관세 예외 품목 위주로 높은 수출 증가율을 보였다.
아세안 수출은 154.1억달러로 64.0% 급증했다. 반도체와 석유제품, 디스플레이 등 품목이 고르게 증가하며 두 자릿수 높은 증가율을 기록했다. EU 수출(71.9억달러, +8.5%)은 선박, 반도체, 바이오헬스 품목이 증가하면서 5개월 연속 증가세를 이어갔다.
반면 중동 수출은 중동 전쟁에 따른 물류 차질과 불확실성 등으로 주력품목인 자동차·일반기계 등 대다수 품목이 감소하면서 전체적으로 25.1% 감소한 12.7억달러를 기록했다.
◆ 원유 수입 13.1% 증가…에너지 수입액 7.5% 늘어
수입 현황을 보면, 16.7% 증가한 621.1억 달러를 기록했다.
에너지 수입은 106.1억달러로 7.5% 증가했으며, 에너지 외 수입은 515.1억달러로 18.8% 증가했다.
원유 수입은 중동 전쟁으로 수입 물량은 감소했으나 유가 급증에 따른 수입단가 상승으로 13.1% 증가한 70억달러를 기록했다. 비에너지는 컴퓨터(17.8억달러, +35.6%), 반도체장비(25.1억달러, +59.9%) 등의 수입이 증가했다.
4월 무역수지는 전년대비 189.7억달러 증가한 237.7억달러 흑자를 기록했다. 역대 4월 중 최대 실적을 경신했으며, 지난해 2월부터 15개월 연속 흑자를 기록했다(그래프 참고).
김정관 산업통상부 장관은 "4월 수출과 무역수지는 중동 전쟁이 두 달 이상 이어지는 가운데, 사상 처음으로 2개월 연속 수출 800억달러 이상, 무역수지 200억달러 이상을 기록했다"고 강조했다.
그는 이어 "이는 전 세계적인 AI 투자 확대, 유가 상승에 따른 석유제품 단가 상승 속에서 우리 기업들이 선제적으로 공급망을 확보했기 때문에 가능한 결과"라고 평가했다.
반면 김 장관은 "주요 품목 경쟁 심화, 중동 전쟁에 따른 원재료 수급 어려움 등 수출 변동성이 확대될 우려가 있다"고 진단했다. 이에 "정부는 마켓팅·금융·보험 지원과 수출 시장 다변화 정책 등을 통해 수출 기업의 부담을 최소화하는 한편, 적극적으로 통상 네트워크를 활용해 원유·나프타 등 대체 물량을 추가 확보함으로써 기업들이 글로벌 경쟁력을 지속 발휘할 수 있는 여건을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
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