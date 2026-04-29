우상호 강원도지사 후보 1700여명 매머드급 특보단 출범

AI 핵심 요약beta
- 우상호 민주당 강원지사 후보 선대위가 29일 1700여명 특보단 위촉식을 마쳤다.
- 허영 의원 등 250여명 참석 속 우 후보가 도민 목소리 귀 기울일 것을 호소했다.
- 김진태 도정 비판하며 중앙 인맥 총동원해 강원 경제 살리겠다고 강조했다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 더불어민주당 강원특별자치도지사 후보 선거대책위가 29일 1700여명 매머드급 특보단 위촉식을 성공적으로 마쳤다.
선대위에 따르면 이날 더불어민주당 강원도당 회의실에서 열린 '조직본부 특보단 위촉식'에는 우상호 후보를 비롯해 허영 국회의원, 김도균 도당위원장, 심기준 자문위원장(전 국회의원) 등 주요 인사와 지역·직능 대표 250여명이 참석해 성황을 이뤘다.
우 후보는 인사말에서 "선거는 마지막까지 최선을 다하는 쪽이 승리하는 법"이라며 "여론조사 수치는 잊고 도민 한 분 한 분 목소리에 귀 기울이는 절실함으로 무장해 달라"고 호소했다.
이어 김진태 도정 4년에 대해 "초라한 강원경제 성적에 청년이 고향을 떠나는 현실을 직시해야 한다"며 "공약도 못 지킨 인물에 다시 4년을 맡길 수 없다"고 비판했다.
그러면서 "중앙 정치 경험·인맥을 총동원해 강원 경제 살리고 기업이 줄서는 고장, 아이 울음소리가 들리는 마을을 만들겠다"며 "강원을 살리기 위해 자존심 접고 무릎 꿇어 예산·사업을 가져오겠다"고 강조했다.
위촉된 1700여명 특보단은 지역 현장에서 도민 접점 넓히는 가교 역할을 하게 된다. 우상호 후보는 공약과 비전을 도민에게 전파하고 특보단과 함께 본격적인 표심 확보에 돌입했다.
onemoregive@newspim.com