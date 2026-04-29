낙동강청, 하수도 예산 조기집행 점검회의…상반기 75% 집행 목표

AI 핵심 요약beta
- 낙동강유역환경청이 29일 지자체와 하수도 국고보조금 집행점검 회의를 열었다.
- 4504억원 예산 중 75%인 3378억원을 상반기 내 집행 목표로 조기 집행을 독려했다.
- 재정집행점검반 구성과 합동 현장점검으로 집행률 제고 방안을 구체화했다.
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상반기 하수도 보조금 집행률 제고 기대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 낙동강유역환경청이 하수도 국고보조금의 신속 집행을 위해 지자체와 점검회의를 열고 상반기 집행률 제고에 나섰다.
낙동강청은 29일 청사 대회의실에서 관내 지자체가 참여한 가운데 하수도 국고보조금 집행점검 회의를 개최했다.
이번 회의는 올해 편성된 하수도 국고보조금 4504억원 가운데 75%인 3378억원을 상반기 내 집행하는 것을 목표로, 지자체의 조기 집행을 독려하기 위해 마련됐다.
낙동강청은 집행 속도를 높이기 위해 '하수도예산 재정집행점검반'을 구성하고, 분기별로 이월 과다 사업과 행정절차 지연 사업 등을 대상으로 시·도와 합동 현장점검을 실시할 계획이다.
회의에서는 기후·에너지·환경부의 하수도 국고보조사업 조기 집행 방침과 목표를 공유하고, 사업 추진 과정에서 발생하는 애로사항과 문제점을 점검했다. 아울러 사업별 개선 방안을 논의하며 집행률 제고 방안을 구체화했다.
신석효 환경관리국장(청장 직무대리)은 "상반기 내 하수도 국고보조금의 75% 이상을 신속히 집행해 민생경제 회복과 지역 경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com