대전테크노파크, 태국 유학생 유치·정주 연계 협력 본격화

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대전TP·충남대·태국한국교육원, 유학생 교류 등 업무협약

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전테크노파크(대전TP)가 태국 교육기관과 손잡고 유학생 유치부터 취업·정주까지 이어지는 국제 협력 체계 구축에 나섰다.

대전TP는 29일 충남대학교에서 태국한국교육원, 충남대학교와 함께 '태국-대전·충남지역 국제교류 협력 간담회 및 업무협약식'을 개최했다고 밝혔다.

29일 충남대학교에서 태국-대전‧충남지역 국제교류 협력 간담회를 개최하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=대전테크노파크] 2026.04.29 gyun507@newspim.com

이번 협약은 태국 중등학교와 대학이 대전·세종·충남지역 대학 및 전문대학과 보다 체계적인 국제교류를 이어갈 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

이날 간담회에는 태국 교육부 관계자와 중등학교 교장단, 김정겸 충남대학교 총장, 지역 8개 대학 국제교류처장 등이 참석해 글로벌 인재 양성을 위한 협력 방안을 논의했다.

특히 태국한국교육원이 제안한 '한국 대학-태국 중등학교 직접 연계 모델'이 주목을 받았다. 중등 단계 학생과 국내 대학을 직접 연결하는 방식으로 우수 유학생을 조기에 확보할 수 있는 방안으로 평가된다.

참석자들은 ▲학생 교류 및 연수 확대 ▲교사·교수 교류 활성화 ▲대학·전문대학 유형별 유학생 확대 ▲태국 유학생의 지역 기업 취업 및 정주 연계 강화 등 구체적인 협력 방안도 논의했다.

김정겸 총장은 "이번 협력이 실질적인 교류 기반을 마련하는 계기가 될 것"이라며 "한국 교육 모델을 해외로 확산하는 기반으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

눗따끼안 응엔유엉 태국 교육부 부국장은 "중등교육 단계에서 한국어 교육이 확대되고 있는 만큼 양국 간 교류가 더욱 활성화되길 바란다"고 밝혔다.

박성하 태국한국교육원장은 "우수한 태국 학생들이 한국 유학과 취업으로 이어질 수 있는 기반이 마련되길 기대한다"고 말했다.

김우연 대전TP 원장은 "이번 협약을 통해 유학생 유입을 확대하고 지역 산업과 연계한 정주형 인재 양성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

gyun507@newspim.com