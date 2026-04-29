한국관광공사, 러시아·카자흐스탄서 'K의료관광 로드쇼' 개최

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 17일부터 25일까지 러시아와 카자흐스탄에서 대규모 'K-의료관광' 홍보 마케팅을 전개했다.

지난해 방한 의료관광객 수는 201만 명으로 사상 처음 200만 명을 넘어섰다. 특히 러시아와 카자흐스탄에서 의료관광으로 한국을 찾은 관광객은 총 35,450명으로 전년 대비 약 14% 증가했다. 1인당 소비액 또한 평균 대비 약 40%를 상회한다. 공사는 대표 의료관광 목적지로 한국을 선보이고, 러시아, 중앙아시아 지역의 의료관광 수요를 선점하기 위해 이번 행사를 마련했다.

카자흐스탄 알마티 국제관광박람회(KITF) 한국 의료관광 홍보관.[사진=한국관광공사]

먼저 17일과 20일, 러시아 모스크바와 상트페테르부르크에서 '2026 한국의료관광 로드쇼'를 개최했다. 국내 의료기관 및 유치업체 24개사를 비롯해 현지 관광·의료업계 등 총 330여 명이 참석해 비즈니스 상담을 진행했고, 현지 업계의 방한 의료관광 이해도 제고를 위해 상품판매 관련 마스터 클래스도 마련했다. 특히 2선 도시 상트페테르부르크 공략을 통해 러시아 북서부 지역에서의 의료관광객 유입 확대도 기대된다.

아울러 카자흐스탄 알마티에서 열린 중앙아시아 최대 규모 '국제관광박람회(KITF, 4.22~25)'에 참가해 의료관광 홍보를 펼쳤다. 공사는 24개 국내 참가기관과 함께 방한 의료·웰니스관광 콘텐츠로 조성된 한국관광 홍보관을 운영했다. 22일에는 현지 유치업체 40개사와 B2B 트래블마트를 개최해 비즈니스 교류를 이어갔다. 행사 마지막 날인 25일에는 일반 소비자를 겨냥한 체험형 행사도 열렸다.

카자흐스탄 알마티 일반 소비자 대상 홍보행사.[사진=한국관광공사]

현지 대형 쇼핑몰 에이포트몰에서 방한 의료관광 및 K-뷰티, K-푸드 등 한류 콘텐츠와 연계한 한국관광 홍보 행사를 진행해 약 5만 명의 현지 소비자에게 한국의 다채로운 매력을 알렸다. 같은 날 인터컨티넨탈 호텔에서는 국내 전문의 8명이 참여하는 프라이빗 상담회를 열고 사전 예약자와 1:1 의료 상담을 통해 한국 의료 서비스를 직접 알렸다.

이번 행사를 통해 총 4,397건의 B2B·B2C 상담이 이루어졌으며, 계약 건수 346건, 매출액 약 58억 원이 예상된다.

공사 이동석 의료웰니스팀장은 "이번 순회 마케팅을 통해 구축한 현지 네트워크를 바탕으로 한국을 선진 의료 기술과 K-웰니스가 결합된 관광 목적지로 각인시켜 나가겠다"라고 밝혔다.

한편, 공사는 지난해 방한 의료관광 세분화 전략을 수립하고 지역별 맞춤형 마케팅을 추진해왔다. ▲중국 부유층 교류클럽 네트워크 구축을 통한 VIP 타깃 공략 ▲일본 최초 대규모 의료관광 행사 개최를 통한 현지 밀착형 마케팅 전개 ▲몽골 에르데네트 광산도시 신규시장 개척 등 다각적인 노력을 기울여왔다.

jyyang@newspim.com