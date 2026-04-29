홍명보호, 월드컵 본선 진출로 184억 확보…FIFA 사상 최대 규모 재정 지원 예고

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=홍명보 감독이 이끄는 한국 축구국가대표팀이 월드컵 본선 진출만으로 1250만 달러(184억 8000만 원)를 확보했다.

국제축구연맹(FIFA)은 지난 28일(한국시간) 캐나다 벤쿠버에서 평의회를 열고 2026 북중미 월드컵에 참가하는 48개국에 나눠줄 배분금(상금 및 준비 비용)을 기존 7억 2700만 달러(약 1조 744억 원)에서 8억 7100만 달러(약 1조 2872억 원)로 인상한다고 발표했다.

[미국 뉴욕 로이터=뉴스핌]2026 북중미 월드컵 공인구 트리온다가 지난 28일(한국시간) 미국 뉴욕에 있는 공식 팬 존에 대형 규모로 설치됐다. 2026.04.29 willowdy@newspim.com

지난해 12월 2026 월드컵 개최를 위해 FIFA는 사상 최대 규모인 7억 2700만 달러의 재정 지원을 승인했다. 그러나 이후 참가국들의 여행 비용 증가와 세금 등 전반적인 운영비 증가 때문에 불만을 호소하자, 결국 증액을 선택했다.

월드컵 본선에 진출하는 48개 팀은 사전 훈련 캠프 운영과 선수단 이동 등에 필요한 준비 비용으로 기존 150만 달러(22억 1700만원)에서 증액된 250만 달러(36억 9500만 원)를 받는다. 여기에 조별리그 참가(33~48위)에 따른 상금도 기존 900만 달러(약 133억 원)에서 1000만 달러(147억 8000만 달러)로 인상됐다.

인상된 준비금과 상금에 따라 월드컵 조별리그 A조에 속한 홍명보호는 본선 진출만으로 1250만 달러를 받게 됐다.

이번 월드컵 우승 상금은 5000만 달러, 준우승 3300만 달러, 3위 2900만 달러, 4위 2700만 달러를 받는다. 8강(5~8위) 진출 시 1900만 달러, 16강(9~16위) 1500만 달러, 32강(17~32위) 1100만 달러로 책정됐다.

이번 증액에 대해 잔니 인판티노 FIFA 회장은 "FIFA가 역사상 가장 견고한 재정 상태에 있는 걸 자랑스럽게 생각한다. 이를 통해 모든 회원국을 전례 없는 방식으로 돕는 중"이라며 "이번 결정은 FIFA의 자원이 어떻게 축구로 재투자되는지 보여주는 사례"라고 밝혔다.

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