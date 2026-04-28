익산시, 하절기 악취 대응 24시간 관리체계 본격 가동

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실시간 모니터링·현장 대응 강화 시민불편 최소화 추진

축산악취 집중관리와 야간 취약사업장 점검 확대 운영

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 익산시가 하절기 악취 민원 증가에 대응해 24시간 감시·대응체계를 가동하고 쾌적한 도시환경 조성에 나선다. 실시간 모니터링과 현장 대응을 강화해 시민 불편 최소화에 총력을 기울인다는 방침이다.

익산시는 오는 5월 1일부터 10월까지 6개월간 유관부서와 합동으로 '24시간 악취상황실'을 운영한다고 28일 밝혔다. 이번 조치는 기온 상승과 야간 취약시간대 악취 발생에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.

익산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.28 lbs0964@newspim.com

악취상황실은 실시간 모니터링 시스템과 악취측정 차량을 활용해 상시 감시에 나선다. 민원 발생 시에는 신고 지점을 중심으로 풍향 역추적을 통해 발생 위치와 성분 물질을 분석하고 관련 사업장 현장 점검 등을 통해 신속한 차단 조치에 나설 계획이다.

특히 야간 조업 사업장과 취약시간대 악취 유발 사업장을 대상으로 집중 점검을 실시한다. 전체 악취 민원의 70% 이상을 차지하는 축산악취 대응도 강화해 주요 민원 유발 축사를 중심으로 지도·점검을 확대한다.

집중관리 농가에 대해서는 가축분뇨법에 따른 관리 감독을 실시하고 축산악취 상시감시반 운영을 통해 수시 순찰과 고농도 악취 발생 시 즉각 단속에 나설 방침이다.

악취 민원 신고는 전용 애플리케이션 '익산악취24' 또는 전화 신고를 통해 접수할 수 있다. 익산시는 이번 24시간 대응체계 운영으로 신속한 현장 조치와 집중 관리를 병행해 시민 체감형 환경 개선 효과를 높인다는 구상이다.

시 관계자는 "시민들이 보다 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 악취 대응체계를 상시 운영하겠다"며 "지속적인 점검과 신속 대응으로 시민 불편 해소에 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com