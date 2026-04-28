익산시, 황금연휴 맞춤형 관광콘텐츠 운영 '본격화'

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서동축제·어린이날 행사 연계 가족형 축제 확대

체험·생태·레저 결합 도심관광 프로그램 다채화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 5월 황금연휴를 맞아 축제와 체험, 생태 힐링을 아우르는 다채로운 관광 콘텐츠를 마련하고 가족 단위 방문객 맞이에 나선다고 28일 밝혔다.

도심형 축제부터 이색 레저, 자연 체험까지 연휴 기간 맞춤형 즐길 거리를 대폭 확대했다. 이번 연휴는 노동절부터 어린이날까지 이어지는 5일간 일정에 맞춰 다양한 프로그램이 운영된다.

익산시가 5월 황금연휴에 빈틈없는 즐길 거리를 마련했다.[사진=익산신]2026.04.28 lbs0964@newspim.com

대표 행사인 '2026 익산 서동축제'는 오는 5월 1일부터 3일까지 중앙체육공원과 신흥공원 일원에서 열리며 도심 퍼레이드와 야간 레이저쇼 등 풍성한 볼거리를 선보인다.

축제 기간 보석박물관 다이노키즈월드는 야간 연장 운영에 들어간다. 레이저 서바이벌과 인터랙티브 체험시설, 스카이점프 등 실내외 놀이시설을 통해 어린이 체험형 관광 수요를 끌어들일 전망이다.

어린이날인 5일에는 중앙체육공원 어린이날 큰잔치와 원광대학교 솜리 어린이 민속 큰잔치가 열려 가족 단위 방문객들에게 다양한 즐길 거리를 제공한다.

이색 체험 프로그램도 풍성하다. 용안 공공승마장에서는 승마 체험과 XR 승마 프로그램이 운영되고 만경강문화관과 백제문화체험관, 익산시민역사기록관에서도 어린이날 특별 체험 프로그램이 마련된다.

농촌 지역 행사도 이어진다. 함열초등학교 농촌 어린이 한마당을 비롯해 어린이 문화유산 그리기 대회 등 체험 중심 프로그램이 가정의 달 분위기를 더할 예정이다.

생태 힐링 코스도 눈길을 끈다. 용안생태습지 유채꽃 군락과 신흥공원 유아숲체험원은 가족 단위 나들이객을 위한 휴식형 관광지로 주목받고 있다.

익산시는 이번 연휴 동안 축제와 체험, 생태관광이 어우러진 맞춤형 관광 코스를 통해 도심과 농촌을 잇는 체류형 관광 활성화에도 힘을 보탠다는 계획이다.

정헌율 익산시장은 "모든 세대가 함께 즐길 수 있도록 다양한 콘텐츠를 준비했다"며 "익산에서 특별한 가족 추억을 만드는 연휴가 되길 기대한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com