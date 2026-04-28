천호성 예비후보 "지역소멸 대응 농촌유학 확대 추진"

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전북형 교육귀촌 플랫폼 구축 운영 강화

농촌유학센터·유학원 기반 정주모델 확산

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보가 28일 기자회견을 갖고 지역소멸과 학교소멸 위기 대응을 위한 농촌유학 활성화 정책을 본격 추진한다고 밝혔다.

천 예비후보는 지자체 협력을 기반으로 농촌유학생을 현재 333명에서 3000명까지 확대하고 정주형 교육귀촌 모델 구축을 통해 지역과 학교를 함께 살리는 기반 마련에 나선다는 구상이다.

천호성 전북교육감 예비후보가 28일 기자회견을 통해 농촌유학 활성화 정책을 발표했다.[사진=천호성 캠프] 2026.04.28 gojongwin@newspim.com

농촌유학은 단순한 교육정책을 넘어 지역 생존전략으로 제시됐다. 학생 유입을 통해 학교를 유지하고 마을 공동체 회복까지 연결하는 지속가능 모델로 발전시키겠다는 것이 핵심이다.

우선 '전북형 교육귀촌 플랫폼'을 구축해 학교 특성과 마을 자원을 연계한 체계적 농촌유학 시스템을 마련한다. 단기 체험형이 아닌 1년 이상 정주형 모델로 발전시키고 기숙형 유학센터와 홈스테이형, 가족체류형 등 다양한 유형을 운영해 선택 폭을 넓힐 계획이다.

학교부지를 활용한 농촌유학센터 건립도 추진한다. 소규모 예산으로 단기간 조성이 가능하고 마을 협력 위탁운영을 통해 일자리 창출 효과도 기대된다. 특히 유학센터형은 안정적인 학생 확보 측면에서 경쟁력이 높은 모델로 평가된다.

전국 최초 전북농촌유학원 건립도 추진해 중학생 대상 농촌유학 확대 기반을 마련한다. 중·고생 유학 특성을 고려한 전문 운영체계를 갖추고 장기적으로 외국인 학생 유치까지 연계하는 방안도 검토한다.

학부모 학교선택제 도입을 통한 학군 개방도 추진한다. 타 시도는 물론 도내 학생들도 희망 학교로 전입할 수 있도록 해 농촌학교 활성화와 교육 선택권 확대를 동시에 도모한다.

지자체와 연계한 교육귀촌 정책도 병행한다. 교육과 주거, 일자리, 돌봄, 정주를 연결한 교육·복지·지역정책 통합모델을 구축해 실질적인 정착 기반을 마련한다는 방침이다.

천호성 예비후보의 이번 정책은 농촌유학을 지역소멸 대응 핵심 전략으로 삼고 학교와 마을을 함께 살리는 지속가능한 전북형 모델 구축에 초점이 맞춰졌다. 농촌유학 확대를 통해 지역 성장 동력을 확보하는 계기가 될 것으로 기대된다.

gojongwin@newspim.com