수원시, 수원역 일대 노숙인 자활과 사회복귀 지원 위한 협력체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 수원시가 28일 한국철도공사, 수원다시서기노숙인종합지원센터와 '2026년 코레일 세움사업' 업무협약을 체결했다.
- 근로 의지 있는 거리 노숙인 10명을 선정해 6개월간 수원역 일대에서 환경미화 등 일자리를 제공한다.
- 참여자들이 근로 경험을 통해 자활과 사회복귀를 지원하는 기관 간 협력체계를 구축했다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 한국철도공사, 수원다시서기노숙인종합지원센터와 '2026년 코레일 세움사업' 업무협약을 체결하고 수원역 일대 노숙인의 자활과 사회복귀 지원을 위한 협력체계를 구축했다고 28일 밝혔다.
지난 27일 수원관리역 역장실에서 열린 협약식에는 윤영숙 시민복지국장과 김국철 한국철도공사 수원관리역장, 안재금 수원다시서기노숙인종합지원센터 센터장 등이 참석했다.
'코레일 세움사업'은 근로 의지가 있는 거리 노숙인 10명을 선정해 6개월 동안 수원역 광장과 주변 환경 미화 등 일자리를 제공하고, 참여자가 자립 기반을 마련하도록 지원하는 것이다.
주요 협력 사항은 ▲수원역 일대 노숙인 대상 일자리 제공▲근로 경험을 통한 자활·사회복귀 지원▲참여자 발굴, 지속적인 사례 관리▲사업 운영을 위한 기관 간 협력체계 구축 등이다.
수원시는 사업 운영을 총괄하고, 한국철도공사는 근로 장소 제공·현장 협력을 담당한다. 수원다시서기노숙인종합지원센터 참여자를 발굴하고, 상담·사례 관리를 한다.
수원시 관계자는 "일자리는 탈노숙과 자립의 출발점"이라며 "참여자들이 안정적으로 근로 경험을 쌓고 지역사회에 정착할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com