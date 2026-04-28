수원시, 하반기 예정 전기자동차 보급사업 일부 앞당겨 시행

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 28일 중동발 유가 상승으로 전기차 수요 증가에 보급사업 일부를 앞당겨 시행한다.
- 상반기 2차 보급 물량은 승용 1400대, 화물 178대로 총 1578대이며 5월 11일부터 접수한다.
- 대상자는 수원 60일 이상 주소 둔 개인·사업자·법인으로 차량 출고 순으로 선정한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 중동발 국제유가 상승 등으로 전기자동차 수요가 증가하자 하반기 예정이던 전기자동차 보급사업 일부를 앞당겨 시행한다.
28일 수원시에 따르면 상반기 보조금 조기 소진에 따른 보급 공백을 최소화하고 시민들의 경제적 부담을 줄이기 위해 5월 11일부터 전기차 보급사업 2차 접수를 시작한다. 상반기 2차 보급 예정 물량은 전기자동차 기준으로 승용 1400대, 화물 178대로 총 1578대다.
보조금 지원 대상자는 차량 출고·등록 순으로 선정되며, 예산이 소진될 때까지 접수한다. 신청 대상은 공고일(5월 7일) 기준 수원시에 60일 이상 주소를 둔 개인·개인사업자·법인이다. 자동차 제작·수입사와 구매 계약을 체결한 후 무공해차 통합홈페이지에서 신청하면 된다.
수원시 관계자는 "최근 유가 상승 등으로 전기차 수요가 지속해서 증가하고 있다"며 "보급 사업을 신속하게 추진해 시민들이 불편 없이 지원받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com