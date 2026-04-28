수원시 행궁동 거리 220m 5월부터 매주 토요일 '차 없는 거리' 운영

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오후 1시부터 5시까지, 교차로 구간 신호수 배치 외부 차량 통제...인근 삼일공업고등학교 협력 100여 면 규모 공유주차장 운영

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 행궁동 화서문로 34번지부터 신풍로 47번지까지 약 220m 구간이 5월부터 매주 토요일 '차 없는 거리'로 운영된다고 28일 밝혔다.

차 없는 거리 구간 이미지. [사진=수원시]

운영 시간은 매주 토요일 오후 1시부터 5시까지다. 해당 시간에 차량 통행을 제한해 시민이 안전하고 쾌적하게 걸을 수 있는 보행 중심 거리를 만든다.

이번 상시 운영은 3~4월 시범운영과 수원시 시정참여 플랫폼 '새빛톡톡' 설문조사, 주민자치회와 상인회 간담회 등 지속적인 협의를 거쳐 추진했다. 설문조사에서는 응답자 1980명 중 80% 이상이 운영에 만족하고 지속적인 운영이 필요하다고 답했다.

또 주민자치회와 상인회 협의로 운영 구간을 220m로 조정하고, 매주 토요일 운영 방식에 합의하는 등 지역사회 의견을 반영했다. 수원시는 현장 관리 인력을 배치해 교통 통제와 보행 안전 관리를 체계적으로 추진한다.

교차로 구간에는 신호수를 배치해 외부 차량 통행을 제한한다. 긴급차량과 주민 차량은 최소한으로 통행할 수 있도록 운영한다.

아울러 삼일공업고등학교와 협력해 100여 면 규모의 공유주차장을 운영하고 인근 학교와 추가 협의를 해 방문객의 주차 불편을 줄일 방침이다.

수원시는 향후 주민자치회, 상인회와 정기적으로 협의하며 운영 성과를 점검하고 지속가능한 보행 환경 조성을 위한 개선 방안을 마련해 나갈 계획이다.

수원시 관계자는 "차 없는 거리 운영은 주민과 상인의 지속적인 노력과 협의의 결과"라며 "행궁동의 골목 정취를 안전하게 즐길 수 있는 보행 문화가 정착되도록 노력하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com