김영환 "당내 분열 멈추고 충북서 정권 심판"…지방선거 총력전 선언

민주당 후보 선출 공정성 문제 제기…"충북, 전국 판세 바꿀 승부처"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 충북지사는 28일 "지금은 당 지도부를 흔들 때가 아니라 힘을 모아야 할 때"라며 당내 결속을 강조하고 이번 지방선거에서 충북을 승리의 교두보로 삼겠다는 의지를 밝혔다.

김 지사는 이날 충북도청 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 "치열한 경선을 거쳐 국민의힘 충북지사 후보로 선출된 만큼 이제는 당원과 함께 하나로 뭉쳐 도민의 선택을 받아야 한다"며 "이번 선거를 반드시 승리로 이끌겠다"고 말했다.

28일 김영환 충북지사가 충북도청 브리핑실에서 기자회견을 하고 있다. [사진= 백운학 기자] 2026.04.28 baek3413@newspim.com

그는 특히 당내 갈등과 관련해 "강을 건널 때 말을 바꾸지 않는다는 말처럼 지금은 지도부를 흔드는 행위를 멈춰야 한다"며 "선거 승리를 위해서는 용서와 절제가 필요하다"고 강조했다. 이어 "당에 대한 불만이 누구보다 클 수 있지만 지금은 '선당후사'의 자세로 임해야 한다"고 덧붙였다.

더불어민주당을 향해서는 후보 선출 과정의 공정성 문제를 제기했다. 김 지사는 "현재까지 드러난 정황만으로도 공정성과 정당성에 의문이 제기된다"며 "이는 단순 논란을 넘어 중대한 선거 부정 의혹으로까지 볼 수 있는 사안"이라고 주장했다.

그러면서 "이 문제는 선관위의 공정성과 수사기관의 형평성을 가늠할 시험대"라며 "충북에 국한된 문제가 아니라 전국 선거와도 연결될 수 있는 중대한 사안인 만큼 철저한 규명이 필요하다"고 말했다.

김 지사는 이번 지방선거에서 충북의 전략적 중요성도 강조했다. 그는 "충북은 전국 판세를 좌우할 핵심 승부처"라며 "충북에서 승리해 전체 흐름을 바꾸겠다"고 밝혔다.

아울러 일부 후보들의 '탈당·무소속 출마' 가능성에 대해선 "당의 간판을 버리고 다른 색깔로 선거를 치르는 것은 바람직하지 않다"며 "당이 어려울 때 개인의 생존만을 모색하는 행태는 지양해야 한다"고 선을 그었다.

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