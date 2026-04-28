평택을 국회의원 재선거 김용남 후보 공천에 지역 사회단체 반발

AI 핵심 요약beta
- 평택시민사회 연대가 28일 시청에서 민주당 전략공천 반대 기자회견을 열었다.
- 연대는 외부 인사 공천이 지역 민심 무시라며 공정한 경선 실시를 요구했다.
- 경선 미실시 시 오세호 무소속 출마 권유와 30일 중앙당 집회를 예고했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시민사회 연대가 28일 시청 브리핑룸에서 더불어민주당 평택 지역에 대한 전략 공천을 두고 기자회견을 개최했다.
이날 연대는 성명서를 통해 "우리는 그동안 공정한 후보 선출을 위해 지속적으로 경선을 요구해 왔다"며 "하지만 더불어민주당은 평택과 아무런 연고가 없는 외부 인사를 일방적으로 전략공천 한 것은 지역 민심을 무시한 처사"라고 주장했다.
이어 연대는 "평택 시민의 뜻을 반영하는 민주적 절차를 즉각 회복하라"며 공정한 경선 실시를 강력히 요구했다.
특히 연대는 "이러한 정당한 요구가 끝내 받아들여지지 않을 경우 우리는 오세호 후보의 무소속 출마를 적극 권유하고 평택 시민과 함께 끝까지 대응해 나갈 것"이라고 강조했다.
그러면서 "정치는 특정 세력의 전유물이 아니라 시민의 것"이라며 "더불어민주당은 지금이라도 평택 시민의 목소리를 겸허히 받아들이고, 공정과 상식에 부합하는 결정을 내려야 할 것"이라고 밝혔다.
평택시민사회 연대는 민주당의 경선 절차가 시민 의사를 제대로 반영하지 못할 경우 오는 30일 더불어민주당 중앙당을 찾아 집회를 이어갈 예정이다.
krg0404@newspim.com