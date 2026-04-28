보성다향대축제, 공공배달앱으로 소상공인 매출 잇는다

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 28일 내달 1일부터 5일까지 먹깨비 앱 할인 행사를 발표했다.
- 1만5000원 이상 주문 시 최대 1만3000원 할인을 제공한다.
- 지역 소비 활성화를 위해 소상공인 매출 증대를 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 =전남 보성군이 제49회 보성다향대축제 기간 공공배달앱 '먹깨비'를 활용한 추가 할인 행사를 진행한다.
보성군은 내달 1일부터 5일까지 5일간 공공배달앱 '먹깨비'에서 하루 200건 한정 할인 이벤트를 운영하며 1만 5000원 이상 주문 시 기본 5000원·다향대축제 특별 5000원·전남도 배달비 3000원 지원을 더해 최대 1만 3000원의 할인 혜택을 제공한다고 28일 밝혔다.
보성군 할인쿠폰과 전남도 배달비 지원 쿠폰은 중복 사용이 가능하며 보성사랑상품권(모바일형)으로 결제하면 추가 할인 효과가 더해져 체감 혜택이 커질 것으로 군은 보고 있다.
군은 축제 기간 증가하는 관광객·군민의 배달 수요를 지역 소상공인 매출로 연결해 지역 소비 활성화에 기여할 것으로 기대했다.
공공배달앱 '먹깨비'는 전남도와 도내 22개 시군이 공동 운영하는 플랫폼으로 낮은 중개수수료(1.5%) 정책을 통해 소상공인의 부담을 줄이고 있다. 이용을 원하는 군민과 관광객은 플레이스토어나 앱스토어에서 '먹깨비'를 내려받아 설치하면 된다.
군 관계자는 "축제 기간 방문객과 군민 모두가 실질적인 혜택을 체감하길 바란다"며 "앞으로도 공공배달앱을 활용한 소비 촉진 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com