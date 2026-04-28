대구 북구보건소, 비대면 걷기 챌린지 5~10월 운영

AI 핵심 요약beta
- 대구 북구보건소가 28일 5월부터 10월까지 비대면 걷기 챌린지를 운영한다.
- 북구 주민이나 직장인이 워크온 앱으로 1개월 15만 보와 코스 인증 미션을 한다.
- 매달 금연 등 건강 주제 안내와 달성자 상품권을 지급한다.
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구 북구보건소는 주민들의 일상 속 걷기 실천을 독려하여 건강 습관 형성을 도모하기 위해 오는 5월부터 10월까지 6개월간 비대면 걷기 챌린지를 운영한다고 28일 밝혔다. 참여 대상은 북구 관내 주민 또는 관내 사업장 직장인으로 스마트폰을 가진 사람이라면 누구나 참여할 수 있다. 모바일 걷기 앱 '워크온'을 가입하면 된다.
주요 내용은 1개월간 15만 보 걷기(일일 최대 7500보 인정), 우리동네 걷기 좋은 길 걷기 인증, 월별 건강 정보 제공 등이다. 이번 챌린지는 단순 걷기에 그치지 않고 매달 앱을 통해 건강 관련 주제를 안내한다. 5월 금연을 시작으로 6월 구강보건, 7월 심뇌혈관질환 예방, 8월 절주, 9월 치매 예방, 10월 영양 및 비만 예방으로 이어진다.
또한, 북구 내 '우리동네 걷기 좋은 길' 15코스 중 매월 3코스씩 지정하여, 해당 코스를 방문하고 인증샷을 남기는 미션을 추가했다. 이를 통해 주민들이 일상에서 지역 명소를 재발견하고, 지역사회에 대한 애향심과 걷기의 즐거움을 동시에 누릴 수 있도록 구성했다.
북구보건소는 챌린지 달성자들에게 다양한 인센티브도 제공한다. 매월 15만 보 이상 걷기 달성자 중 100명을 추첨해 모바일 상품권을 지급하며, 지정된 걷기 코스 인증을 완료한 선착순 30명에게는 추가 모바일 상품권을 지급한다. 6개월간 빠짐없이 미션을 달성한 사람 중 100명을 추첨하여 모바일 상품권을 추가 지급할 예정이다.
이영숙 보건소장은 "걷기는 특별한 장비 없이 누구나 쉽게 시작할 수 있으며 가장 효율적으로 건강을 지킬 수 있는 최고의 습관"이라며, "이번 챌린지를 통해 우리 북구 주민들이 우리 동네의 아름다운 길도 걷고 매달 건강 정보도 얻으면서 더욱 건강하고 행복한 일상을 보내시길 바란다"라고 전했다.
yrk525@newspim.com