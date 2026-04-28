CGV '씨집에 가면', '교생실습' '올 그린스' '너바나 더 밴드' 단독 개봉

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = CGV 단독 개봉작을 소개하는 월간 시리즈 '씨집에 가면'의 5월 라인업이 28일 공개됐다.

5월 라인업은 청춘 드라마, 호러 코미디, 타임슬립 코미디, 패밀리 애니메이션 등 다양한 장르로 구성됐다. CGV는 장르 다양화를 통해 관객 선택 폭을 확대할 계획이다.

5월 6일 개봉하는 '올 그린스'는 시골 마을을 벗어나기 위해 일확천금을 노리는 여고생들의 이야기를 그린 청춘 드라마다. 마쓰모토 세이초상 수상작 '우리들의 비밀 온실'을 원작으로 하며, 제30회 부산국제영화제에서 월드 프리미어로 공개됐다.

5월 13일에는 호러 코미디 '교생실습'이 개봉한다. 수능 귀신과 맞서 죽음의 모의고사를 치르는 MZ 교생과 흑마술 동아리 학생들의 이야기를 담았다. '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일'을 연출한 김민하 감독의 신작으로, 제29회 부천국제판타스틱영화제에서 작품상과 배우상을 수상했다.

[사진=CGV]

5월 20일에는 타임슬립 코미디 '너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 '너바나'와는 별 관련 없는 '너바나 더 밴드'의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌'이 개봉한다. 코미디 크루 '빠더너스(BDNS)'가 수입에 참여한 작품으로, 제50회 토론토국제영화제 관객상을 수상했다. 레터박스 평점 4.3, 로튼토마토 신선도 지수 98%를 기록했다.

5월 23일에는 패밀리 애니메이션 '극장판 호빵맨: 세균맨과 그림책의 루룬'이 개봉한다. 그림책 속 세계를 배경으로 한 모험을 그린 작품으로, 가정의 달을 맞아 어린이 관객은 물론 가족 관객 모두에게 따뜻한 감동을 전할 예정이다.

5월 27일에는 '뒷자리에 태워줘'가 개봉한다. 제78회 칸국제영화제 '주목할 만한 시선' 부문 각본상 수상작으로, 로튼토마토 신선도 지수 99%를 기록했다.

장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "5월 '씨집에 가면' 라인업은 장르적 다양성과 신선한 소재를 바탕으로 CGV에서만 경험할 수 있는 콘텐츠로 구성했다"며 "앞으로도 관객들이 다양한 콘텐츠를 극장에서 경험할 수 있도록 라인업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

jyyang@newspim.com