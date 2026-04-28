바다에서도 분해된다…CJ제일제당, 'PHA 봉투'로 상용화 확대

기존 대비 1.8배 신축성…생활 밀착형 친환경 소재 적용

중구청에 35만장 기부…자원순환 참여 유도

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 생분해성 바이오 소재 PHA를 활용한 종량제 봉투를 선보이며 친환경 소재 상용화 범위를 확대했다. 기존 플라스틱 봉투를 대체하는 제품으로, 빨대·화장품 용기·포장재 등에 이어 일상 생활 전반으로 적용 영역을 넓히는 모습이다.

28일 CJ제일제당에 따르면 이번 종량제 봉투는 기존 제품과 동일한 수준의 내구성을 유지하면서도 신축성을 1.8배 높여 쉽게 찢어지지 않는 것이 특징이다. 많은 양의 쓰레기를 안정적으로 담을 수 있어 실사용 환경에서도 충분한 성능을 확보했다. 친환경 소재임에도 기존 플라스틱과 유사한 사용성을 구현한 점이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

CJ제일제당- 중구청 협약식 기념사진. [사진=CJ제일제당 제공]

CJ제일제당은 해당 제품을 중구청과 협력해 35만 장 기부했다. 10리터와 20리터 두 종류로 제작돼 도로 청소와 일반 가정에서 활용되며, 주민들이 캔·유리병 등 재활용품을 동주민센터에 가져오면 종량제 봉투로 교환해주는 방식으로 배포된다. 생활 속 자원순환 참여를 유도하는 동시에 친환경 소재 확산을 꾀하겠다는 취지다.

PHA는 식물 유래 당을 먹고 자란 미생물이 발효 공정을 통해 만들어내는 생분해성 소재로, 토양과 해양에서 모두 분해되는 것이 특징이다. 석유 기반 플라스틱 대비 원재료 가격과 공급 변수의 영향을 덜 받으며, 현재 대량 생산이 가능한 기업은 전 세계적으로 제한적이다. 국내에서는 CJ제일제당이 유일하게 해당 기술을 보유하고 있다.

CJ제일제당은 'PHACT' 브랜드를 중심으로 화장품 용기, 포장재, 빨대, 인조잔디 충전재 등 다양한 제품군에 PHA를 적용해 왔다. 생활 밀착형 제품까지 적용 범위를 넓히며 친환경 소재 시장에서 주도권 확보에 나선다는 전략이다.

mkyo@newspim.com