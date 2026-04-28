'살목지' 200만 돌파…4월 극장가 적수없는 흥행작 '우뚝'

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '살목지'가 200만 관객을 돌파하며 팬데믹 이후 호러장르 최대 흥행 기록을 썼다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '살목지'는 27일 기준 200만 관객을 돌파했다. 이는 팬데믹 이후 호러 장르 최고 흥행 스코어이자, '곤지암' 이후 8년 만에 호러 영화가 200만 관객 고지를 밟은 기록이다.

영화 '살목지'의 한 장면. [사진=쇼박스]

'살목지'의 심상치 않은 흥행세와 함께, 앞으로 쓸 기록에도 관심이 쏠린다. 신드롬급 흥행을 기념해 '살목지'의 주역들은 영화 속 주요한 오브제로 등장하는 돌을 활용한 인증샷을 공개해 눈길을 끈다. 영화 '살목지'는 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다.

특히 지난 8일 개봉 이후 단 하루도 박스오피스 정상 자리를 내주지 않으며 극장가에 호러 신드롬을 불러 일으키는데 성공했다. 개봉 4주차 200만 관객을 동원하며 하락세 없는 흥행 저력을 유지 중인 가운데, '왕과 사는 남자' 이후 2026년 한국 영화 중 첫 200만 달성 기록으로 이목을 집중시킨다. 장기 상영을 이어가고 있는 경쟁작 '프로젝트 헤일메리'보다 6일 앞서 200만 관객을 돌파했다는 점도 주목되는 점이다.

영화 '살목지'의 한 장면. [사진=쇼박스]

개봉 4주차를 맞이하는 4월 말, 중간고사가 끝나고 더욱 적극적으로 극장을 찾는 1020 관객들이 증가하는 만큼, GEN Z 세대에게 전폭적인 지지를 받고 있는 '살목지'흥행 독주는 계속될 것으로 기대를 모은다.

200만 관객을 돌파하며 4월 극장가의 독보적인 흥행작으로 자리잡은 영화 '살목지'는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

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