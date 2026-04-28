82메이저, 28일 신보 '필름' 발매…멤버 전원 작사·작곡 참여

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 82메이저의 감성 힙합이 담긴 신보가 드디어 베일을 벗는다.

그룹 82메이저는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 미니 5집 '필름(FEELM)'을 발매한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 82메이저. [사진=그레이트엠엔터테인먼트] 2026.04.28 alice09@newspim.com

이번 신보는 지난해 10월 발표한 미니 4집 '트로피(Trophy)' 이후 약 6개월 만에 내놓는 앨범이다. 새 앨범 '필름'은 '필(Feel)'과 '필름(Film)'을 결합한 단어로, 다양한 감정의 순간들을 하나의 필름으로 담아냈다.

특히 멤버 전원이 작사·작곡·편곡 등 앨범 전반에 참여해 '자체 제작돌'로서의 면모를 다시금 보여준다.

타이틀곡 '사인(Sign)'은 몽환적인 멜로디와 절제된 비트가 특징이다. 감정의 교환과 가까워지는 두 사람의 모습을 '너와 나 사이에 통하는 신호'라는 가사로 풀어냈다.

이번 앨범에는 82메이저의 음악적 성장을 보여주는 다채로운 장르가 수록된다. 오프닝곡 '왓츠 더 퍼스(W.T.F)'는 재즈로 시작해 강렬한 비트로 뒤집히는 전개가 매력적인 곡이다.

바일레 펑크 장르의 '케이지(CAGE)'는 신나는 비트와 서정적인 멜로디의 대비를 통해 사랑의 아이러니를 노래한다.

82메이저는 앞서 유럽 투어와 국내외 단독 콘서트를 성황리에 마치며 '공연형 아이돌'의 입지를 굳혔다. 최근에는 중국 '웨이보 인터내셔널 엔터테인먼트 어워드'에 참석해 '올해의 잠재력 해외 그룹상'을 수상했다.

매 앨범 단계별 성장을 거듭하고 있는 82메이저가 이번 신보로 보여줄 새로운 음악에 글로벌 팬들의 관심이 쏠린다.

82메이저는 이날 오후 8시 서울 예스24 원더로크홀에서 미니 5집 발매 기념 쇼케이스 콘서트를 개최하고 팬들과 만난다.

alice09@newspim.com