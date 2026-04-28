한국여성인권진흥원, 공공기관 공문서 평가 '우수 기관' 선정

331개 공공기관 중 최고 등급

쉬운 공공언어 사용 노력 인정

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국여성인권진흥원은 문화체육관광부와 국립국어원이 실시한 '2025년 공공기관 공문서 평가'에서 최고 등급인 '우수' 기관으로 선정됐다고 28일 밝혔다.

공문서 평가는 공공부문의 올바른 언어 사용 환경을 조성하고 국민과의 원활한 소통을 돕기 위해 실시되는 제도다. 국어기본법 제14조에 따라 공공기관이 국민에게 알리는 문서에서 쉽고 정확한 표현을 사용하고 있는지를 살핀다.

여성 긴급전화 안내 이미지. [사진=한국여성인권진흥원]

이번 평가는 전국 331개 공공기관과 17개 시·도교육청을 대상으로 진행됐다. 각 기관 누리집에 게시된 보도자료를 바탕으로 어려운 외국어나 외국 문자 사용 정도를 보는 '용이성', 어문 규범 준수와 문장 적절성을 평가하는 '정확성' 등을 심사했다. 평가 결과는 우수, 보통, 미흡 등급으로 나뉘었다.

한국여성인권진흥원은 보도자료 작성 과정에서 외래어나 전문 용어를 줄이고 국민이 이해하기 쉬운 순화어를 사용한 점에서 좋은 평가를 받았다. 맞춤법 등 어문 규범을 충실히 지킨 점도 우수 기관 선정의 배경으로 꼽혔다.

한국여성인권진흥원은 그동안 공공언어 사용 수준을 높이기 위해 보도자료 자체 점검 시스템을 운영하고 임직원을 대상으로 보도자료 작성 교육을 실시해 왔다. 공공언어 바로 쓰기 자료를 배포하는 등 기관 내부의 문서 작성 역량을 높이기 위한 노력도 이어왔다.

신보라 한국여성인권진흥원장은 "공문서는 기관과 국민을 잇는 중요한 소통 창구이자 신뢰의 상징"이라며 "앞으로도 국민의 알 권리를 보장하고 이해하기 쉬운 바른 언어문화 확산에 앞장서겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com