경남도, 제2회 부시장·부군수 회의 개최…공명선거 등 논의

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 27일 오후 도청 영상회의실에서 도 실국본부장과 18개 시군 부단체장이 참석한 가운데 '제2회 경상남도 부시장·부군수 회의'를 개최했다.

이번 회의는 이날부터 도지사 권한대행 체제가 시작됨에 따라 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 공직기강을 확립하고, 공명선거 추진과 선거사무의 차질 없는 이행을 위한 협조사항을 공유하기 위해 마련됐다.

박일웅 경남지사 권한대행이 27일 오후 경남도청 영상회의실에서 '제2회 경상남도 부시장·부군수 회의'를 주재하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.27

고유가로 인한 도민 부담을 완화하기 위한 '고유가 피해지원금'과 전 도민 대상 '경남도민 생활지원금'의 추진 상황을 점검하고, 각 시군의 의견과 건의사항을 청취하는 등 도와 시군 간 협력 방안을 논의했다.

이날부터 도내 기초수급자와 차상위계층, 한부모가구 도민을 대상으로 고유가 피해지원금 신청·지급이 시작되며, 소득 하위 70% 도민은 5월 18일부터 신청 가능하다.

도는 권한대행 체제 하에서 행정 공백을 최소화하고, 주요 현안을 차질 없이 추진하는 데 행정력을 집중하겠다는 계획이다.

오는 30일부터는 전 도민에게 1인당 10만 원을 지급하는 '경남도민 생활지원금'이 온·오프라인을 통해 지급되며, 초기 2주간은 온라인 홀짝제와 오프라인 요일제를 통해 혼잡을 방지할 예정이다.

박일웅 경남지사 권한대행은 "경남도는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 도지사 권한대행 체제로 전환됐다"며, "이러한 시기일수록 행정의 연속성과 안정성을 유지하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

이어 "부단체장들은 일선 공무원이 각종 현안 업무를 차질 없이 추진할 수 있도록 충분한 격려와 지원에 힘써달라"고 당부했다.

news2349@newspim.com