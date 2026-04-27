밀양시 '밀양국가유산 야행' 성료…체류형 관광 확장

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 24일부터 26일까지 밀양국가유산 야행을 성황리에 마무리했다.
- 영남루 실경 뮤지컬과 밀양강 꽃불놀이가 관람객 호응을 얻었다.
- 퍼레이드와 야행 주막이 체류형 관광과 상권 활성화를 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시는 지난 24일부터 26일까지 사흘간 영남루와 밀양관아, 밀양강 일원에서 열린 '2026 밀양국가유산 야행'이 성황리에 마무리됐다고 27일 밝혔다.
올해로 7회째를 맞은 이번 행사는 국보 영남루를 중심으로 지역 문화유산과 야간 콘텐츠를 결합한 대표 야간 문화행사로 자리 잡았다. 특히 '8야(夜)'를 주제로 야경·공연·체험·미식 프로그램을 운영해 단순 관람을 넘어 체류형 관광으로 확장한 점이 주목된다.
대표 프로그램인 '영남루 실경 뮤지컬'과 '밀양강 꽃불놀이'는 20여 척의 LED 나룻배와 수상 불꽃 연출이 어우러지며 관람객의 호응을 얻었다. 영남루 야간 경관과 결합한 콘텐츠는 밀양만의 차별화된 야간 관광 자원으로 평가받았다.
밀양관아에서 영남루까지 이어진 '밀양부사 납시오' 퍼레이드는 전통 관복 행렬을 재현해 도심 속 역사 체험을 제공했다. 시민과 관광객이 함께 참여하며 현장 몰입도를 높였다.
삼문동 둔치 '야행 주막'과 '시민·예술인 마켓'은 먹거리와 체험을 결합해 방문객 체류 시간을 늘리고 지역 상권 활성화에 기여했다. 문화유산 해설과 체험 프로그램도 운영돼 참여형 행사로서의 완성도를 높였다.
시 관계자는 "국보 영남루를 중심으로 문화유산 가치와 머무는 관광의 가능성을 확인했다"며 "지역 특색을 반영한 문화유산 활용 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com