진주시 '아시아 e스포츠대회' 성료…한국 종합우승

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한국, 종합 1위로 아시아 정상 등극

K-컬처와 연계한 지역 관광 활성화



[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 지난 24일부터 26일까지 사흘간 진주실내체육관에서 열린 '2026 아시아 e스포츠 대회(ECA 2026)'가 사흘간의 일정을 마치고 막을 내렸다고 27일 밝혔다.

문화체육관광부가 주최하고 한국이스포츠협회, 경남도, 진주시가 공동 주관한 이번 대회는 아시아 7개국이 참가한 국제 국가대항전으로 치러졌다.

경남 진주시가 지난 24일부터 26일까지 3일간 진주실내체육관에서 열린 '2026 아시아 이(e)스포츠 대회(ECA 2026)'가 모든 일정을 마치고 마무리됐다.[사진=진주시] 2026.04.27

한국을 비롯해 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등에서 160여 명의 선수단과 관계자가 참가했으며, 관람객은 5700여 명에 달했다.

이번 대회는 3년 만에 국내에서 개최된 가운데 역대 최다인 7개국이 참가하고, 전 세계 50여 개국에 중계되며 국제대회로서 위상을 높였다. 특히 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 각국의 전력을 점검하는 시험 무대 성격을 띠었다.

경기는 배틀그라운드 모바일, 이풋볼, 이터널 리턴, 스트리트파이터6, 철권8, 킹 오브 파이터즈 XV, 스테핀 등 7개 종목으로 진행됐다. 각국 대표 선수들은 종목별 경쟁에서 국가의 명예를 걸고 기량을 겨뤘다.

폐막식에서는 종목별 시상과 함께 종합 순위가 발표됐다. 개최국 한국은 총 2625포인트를 획득해 종합 1위를 차지했다. 대전격투와 배틀그라운드 모바일에서 각각 2위를 기록해 500포인트씩을 확보했고, 스테핀 종목에서 개인전 1·2위와 단체전 1위를 차지하며 625포인트를 추가했다. 이어 이터널 리턴 종목에서 우승하며 1000포인트를 보태 종합 우승을 확정했다.

한국은 이번 대회를 통해 출범 이후 처음으로 종합 우승을 기록하며 아시아 정상에 올랐다. 우승 트로피와 함께 상금 1790만 원이 수여됐으며, 베트남과 일본이 각각 2위와 3위를 기록했다.

대회 기간에는 경기 외에도 코스프레 퍼레이드, 게임 OST 공연, 실크등 및 게임 캐릭터 유등 전시, 차문화 체험 등 'K-컬처 페스티벌'이 함께 열려 지역 관광과 연계한 복합 행사로 운영됐다.

시 관계자는 "이번 대회는 이스포츠를 통한 국제 교류와 문화관광 확장 가능성을 확인한 계기"라며 "향후 이스포츠와 지역 콘텐츠를 연계한 사업을 지속적으로 검토할 계획"이라고 말했다.

김영만 한국이스포츠협회장은 국가대표 선발 기준 대회인 '케스파컵(KeSPA Cup)'의 진주 개최 가능성도 언급해 향후 추가 유치 여부에 관심이 쏠리고 있다.

news2349@newspim.com