창녕군, 상반기 2565억원 재정 신속집행 총력…"지역경제 회복"

AI 핵심 요약beta
- 경남 창녕군이 27일 상반기 재정 신속집행 추진상황 보고회를 개최했다.
- 군은 2565억 원의 신속집행 목표액을 조기 달성하기 위해 재정 신속집행 추진단을 상시 가동 중이다.
- 대규모 사업 집중 점검과 부서 간 협업으로 집행 장애 요인을 해소하고 있다.
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[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 상반기 재정 신속집행을 통해 지역경제의 마중물 역할을 강화하고 가시적인 경제 회복 성과 창출에 나섰다.
군은 27일 심상철 군수 권한대행 주재로 '2026년 상반기 재정 신속집행 추진상황 점검보고회'를 개최했다. 이번 보고회는 중동 정세 등 대외적 경제 불확실성에 대응하고, 침체된 지역 상권의 선순환 구조를 조기에 확립하기 위해 마련됐다.
군은 상반기 신속집행 목표액 2565억 원을 조기 달성하기 위해 부군수를 단장으로 하는 '재정 신속집행 추진단'을 상시 가동 중이다.
경제적 파급효과가 큰 1억 원 이상 대규모 사업을 집중 점검하고, 보상 협의 지연이나 행정절차 등 집행 장애 요인을 부서 간 협업으로 적극 해소하고 있다.
심상철 권한대행은 "지난해 행정안전부 및 경남도 평가에서 최우수 기관으로 선정됐던 저력을 다시 한번 발휘해야 한다"며 "상반기 내 모든 행정력을 동원해 지역 경제의 온기를 살려달라"고 말했다.
군은 매일 집행 실적을 모니터링하며 재정을 적기에 투입해 군민이 체감할 수 있는 경기 부양 효과를 낸다는 방침이다.
news2349@newspim.com