강릉시, 체류 관광 인센티브 지원...숙박·철도비 등 지급

AI 핵심 요약beta
- 강릉관광개발공사는 27일 동해선 개통에 맞춰 스마트 체류 관광 인센티브 사업을 운영한다.
- 영남권 관광객 유치를 위해 숙박비 최대 1만5000원, 철도비 최대 1만7000원 등을 지원한다.
- 6월·10월 세일 페스타 기간 숙박·렌터카 2만원 할인도 제공하며 예산 소진 시까지 선착순이다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉관광개발공사는 27일 동해선 개통에 따른 '스마트 체류 관광 인센티브 지원 사업'을 본격 운영한다고 발표했다.
이번 사업은 '2026-2027 강릉 방문의 해'를 맞아 영남권 관광객을 유치하기 위해 기획됐으며, 강릉체류형 관광을 활성화함으로써 지역 서비스 산업에 활력을 불어넣는 것을 목표로 한다.
지원 혜택으로는 숙박 일수에 따라 최대 1만 5000원의 숙박비, 최대 1만 7000원의 철도비, 최대 9000원의 e-mobility 비용 등이 지급될 예정이다. 또한 6월과 10월에는 '2026-2027 강릉 방문의 해 세일 페스타'를 운영하며 주요 행사 기간 동안 숙박 및 렌터카 이용 시 각각 2만 원의 할인 혜택도 제공할 계획이다.
강희문 사장은 "동해선 개통으로 강릉이 철도 관광의 중심지로 자리 잡을 것"이라며 "스마트 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 활기찬 관광 도시를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.
이 사업은 4월 27일부터 예산 소진 시까지 선착순으로 운영된다.
onemoregive@newspim.com