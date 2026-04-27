라오가닉, 베트남 기업과 '아토앤오투' 유통 협력 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 라오가닉이 23일 베트남 하노이에서 현지 기업과 아토앤오투 유통 MOU를 체결했다.
- 대통령 순방 경제사절단 자격으로 한-베 비즈니스 포럼에 참여했다.
- 베트남 유통 체계 전환과 동남아 시장 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 글로벌 뷰티 기업 라오가닉(LAORGANIC)이 베트남 현지 기업과 자사 브랜드 '아토앤오투(ATONO2)'의 유통 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 지난 23일 베트남 하노이에서 열린 '한-베 비즈니스 포럼'의 일환으로 진행됐으며, 라오가닉은 대통령 순방 경제사절단 자격으로 해당 행사에 참여했다.
이번 협약을 통해 라오가닉은 베트남 현지 유통 체계를 파트너십 기반으로 전환하고 현지 사업 구조를 조정할 방침이다. 라오가닉은 그동안 베트남 시장에 아토앤오투 제품을 공급해 왔으며, 이번 MOU를 기점으로 시장 특성에 맞춘 브랜드 전략을 강화해 유통망을 관리할 계획이다. 아토앤오투는 저자극 포뮬러를 적용한 영유아 및 패밀리 스킨케어 브랜드로, 해외 시장 내 제품군 확장을 추진하고 있다.
라오가닉 관계자는 "경제사절단 참여를 통해 구축된 협력 관계를 바탕으로 베트남 현지 유통망 고도화에 집중할 것"이라며 "단순 제품 공급을 넘어 현지 파트너와의 협업을 통해 사업 운영의 효율성을 높일 계획"이라고 밝혔다. 라오가닉은 이번 베트남 협력을 시작으로 동남아시아 주요 거점 시장에서의 브랜드 인지도를 확보하고 수출 경로를 다변화할 예정이다.
ohzin@newspim.com