혁신연대 참여단체 "선관위, 대리등록·대납 가능 확인…후보 확정 유보해야"

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경기교육혁신연대 참여단체 대표자들, 선거 공정성 훼손 강력 규탄

대표자들 "교육감 후보는 그 어느 직위보다 높은 도덕성·공정성 갖춰야"





[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육감 후보 단일화 과정을 두고 '대납'과 '대리등록' 등 조직적인 부정선거 의혹이 제기되며 파장이 일고 있다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 2026경기교육혁신연대 참여단체 대표자들은 27일 오후 경기도의회 기자회견장에서 긴급 기자회견을 열었다. 2026.04.27 beignn@newspim.com

2026경기교육혁신연대 참여단체 대표자들은 27일 오후 2시 30분 경기도의회 기자회견장에서 긴급 기자회견을 열고, 단일후보 경선 과정에서 불거진 불법 선거 정황에 대한 철저한 진상규명과 책임자 문책을 촉구했다.

이날 대표자들은 "선거관리위원회 회의를 통해 대리등록과 대납이 가능한 사실이 확인됐다"며 "선거의 공정성과 회원단체의 권리가 심각하게 훼손된 중대한 사안인 만큼, 후보 확정을 즉각 유보해야 한다"고 주장했다.

특히 이들은 투표 시스템 업체(아이디벨)를 통해 카드 결제 5건 이상이 중복 투표된 사실이 밝혀졌음에도 선관위가 이를 방치했다고 지적했다.

대표자들은 "간편결제(네이버페이, 카카오페이 등)를 통한 부정 투표 건수가 훨씬 더 많을 것으로 예상되지만, 선관위는 조사 의무를 다하지 않고 불법을 합법으로 덮으려 하고 있다"고 강하게 비판했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 2026경기교육혁신연대 참여단체들은 선관위가 조사 의무를 다하지 않다고 강하게 비판했다. 2026.04.27 beignn@newspim.com

참여단체들은 선관위의 투명성 부족에 대해서도 날을 세웠다. 이들에 따르면 전체 122개 회원단체 중 절반 이하인 54개 단체만 사실여부를 인지하고 있었으며, 나머지 단체는 정보에서 철저히 소외됐다.

또한 "선관위원장은 대납 사실을 몰랐다고 하지만, 운영위원회 등 실무진은 이를 알고 있었다는 모순된 정황이 드러났다"며 "혼란이 우려되어 밝히지 못했다는 변명은 정당성을 가질 수 없다. 관련 정보가 특정 후보 측으로 유출된 것은 확실하다"고 주장했다.

이들은 경선 과정의 투명성을 회복하기 위해 ▲단일후보 확정 즉각 유보 ▲선관위의 즉각적인 수사 의뢰 및 전 구성원 공개 ▲불법선거 방치·묵인한 책임자 문책 및 공개 사과 ▲선거인단 검증 결과 전면 공개 및 재검토 ▲선관위·대리인단 회의록 전면 공개 ▲향후 대응 방향 결정을 위한 전체 회원단체 대표자 회의 즉각 개최를 요구했다.

대표자들은 마지막으로 "교육감 후보는 그 어느 직위보다 높은 도덕성과 공정성을 갖춰야 한다"며 "밀실 결정을 즉각 중단하고 전체 대표자 회의를 통해 민주적으로 문제를 해결하라"고 촉구했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 2026경기교육혁신연대 참여단체 대표자들은 "밀실 결정을 즉각 중단하고 전체 대표자 회의를 통해 민주적으로 문제를 해결하라"고 촉구했다. 2026.04.27 beignn@newspim.com

한편 이번 사태와 관련해 지난 24일 선관위에 고발 조치가 이뤄졌으며, 법원에 가처분 신청을 제기하는 등 선거 정당성을 둘러싼 법적·조직적 갈등은 당분간 지속될 전망이다.

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