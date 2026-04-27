광주 서구 우리아동병원, '달빛병원' 지정…오후 11시까지 진료

AI 핵심 요약beta
- 광주시가 27일 우리아동병원을 제4호 달빛어린이병원으로 지정했다.
- 달빛어린이병원은 소아 경증환자에게 저렴한 비용으로 전문진료를 제공한다.
- 우리아동병원은 2년 운영되며 금호제일약국을 협력약국으로 지정했다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 제4호 달빛어린이병원으로 우리아동병원(서구 금호동 소재)을 추가 지정했다고 27일 밝혔다.
달빛어린이병원은 응급실보다 저렴한 비용으로 소아 경증환자에게 전문진료를 제공하는 소아전담 의료기관이다.
우리아동병원은 앞으로 2년간 운영되며 진료 시간은 평일 오전 9시부터 오후 11시까지, 토·일·공휴일은 오후 6시까지다.
인근 '금호제일약국'을 협력약국으로 함께 지정해 진료 후 즉시 처방 약을 조제 받을 수 있도록 편의성을 높였다.
강기정 광주시장은 "엄마 아빠들의 '소아과 오픈런'에 시달리지 않도록 우리아동병원이 더욱 안전하고 행복한 광주를 만드는데 큰 기여를 할 것으로 믿는다"고 말했다.
한편 달빛어린이병원은 동구를 제외하고 남구 광주기독병원, 광산구 광주센트럴병원, 북구 아이맘아동병원·북구미래아동병원 등이 지정 운영되고 있다.
동구는 다른 지역에 비해 소아 환자가 적은 데다 대학병원에서 응급실을 갖추고 있어 희망 병원 발굴이 어려운 것으로 전해진다.
bless4ya@newspim.com