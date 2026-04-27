한-라트비아 수교 35주년...김민석 총리, 미에리냐 국회의장과 청년 교류 확대 약속

AI 핵심 요약beta
- 김민석 국무총리가 27일 라트비아 국회의장과 면담해 수교 35주년 협력 강화를 약속했다.
- 양국은 에너지·방산·우주 등 다양한 분야와 청년 교류 확대에 협력하기로 합의했다.
- 라트비아 국회의장은 한국 국민의 관광 방문을 환영하며 양국 관계 발전을 기대했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국과 라트비아가 수교 35주년을 맞이한 가운데, 김민석 국무총리가 다이가 미에리냐(Daiga Mierina) 라트비아 국회의장과 만나 청년 교류 확대 등 협력 강화를 약속했다.
총리실에 따르면 김 총리는 27일 오후 정부서울청사에서 미에리냐 라트비아 국회의장과 면담을 통해 협력 확대 방안에 대해 논의했다.
김 총리는 "한국과 라트비아 양국이 수교 35주년을 맞이한 올해 미에리냐 국회의장이 방한하게 되어 한층 의미가 깊다"며 "한-라트비아 관계가 정무, 산업, 문화를 아우르는 분야에서 더욱 발전해 나가기를 바라며 양국 국민 간 교류도 확대되기를 희망한다"고 밝혔다.
미에리냐 국회의장은 "에너지·방산·우주 등 다양한 분야로 양국간 협력을 확대해 나가기를 기대한다"며 "라트비아가 아름다운 자연경관을 보유하고 있으며 맛있고 건강한 먹거리도 풍부한 만큼, 많은 한국 국민들이 라트비아를 찾아주기를 바란다"고 답했다.
양국은 청년 교류 확대에 대한 의지도 이날 확인했다. 김 총리는 "한-라트비아 관계의 미래를 이끌어갈 청년 간 교류가 중요할 것으로 본다"며 "보다 많은 양국의 청년들이 서로의 국가를 방문하고 상호 이해를 심화할 수 있도록 노력해 나가자"고 했다.
미에리냐 국회의장은 이에 공감을 표하면서 "청년 교류 증진을 위해 협력해 나가자"고 했다.
sheep@newspim.com