전주국제영화제 29일 개막…10일간 영화 축제 돌입

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54개국 237편 상영 글로벌 영화 교류의 장

안성기 특별전·레드카펫 등 다채로운 행사 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 제27회 전주국제영화제가 오는 29일 오후 6시 30분 한국소리문화의전당 모악당에서 개막해 열흘간의 일정에 돌입한다.

올해 영화제는 '우리는 늘 선을 넘지'를 슬로건으로 내걸고 전 세계 54개국에서 출품된 237편의 작품을 선보인다.

제26회 전주국제영화제 개막식 레드카펫 현장[사진=전주국제영화제] 2026.04.27 lbs0964@newspim.com

개막식 사회는 신현준과 고원희가 맡는다. 신현준은 최근 수년간 전주국제영화제 레드카펫에 꾸준히 참석하며 영화제와 인연을 이어왔다.

고원희는 영화 '메리 크리스마스 미스터 모'(2017), '죄 많은 소녀'(2018), '개그맨'(2024) 등에서 밀도 있는 연기를 선보인 배우로, 올해 '마중클래스' 프로그램에도 참여해 관객과 만날 예정이다.

개막식 하이라이트인 레드카펫에는 국내외 감독과 배우들이 대거 참석한다. 특히 안성기 배우를 기리는 특별전과 연계돼 그와 인연을 맺은 영화인들이 함께할 예정이다.

아울러 전주X마중 프로그램의 파트너인 고스트스튜디오 소속 배우들도 참여해 영화인 간 교류의 장을 더욱 풍성하게 할 전망이다.

개막식은 공동집행위원장 환영사로 시작해 특별공로상 시상과 개막 선언 순으로 진행된다. 올해 특별공로상은 고 안성기 배우에게 수여되며 아들 안필립이 대리 수상한다.

이후 심사위원단과 'J 스페셜: 올해의 프로그래머'가 소개된다. 올해 프로그래머로는 변영주 감독이 선정돼, 자신만의 시선이 담긴 작품들을 관객에게 선보일 예정이다.

개막 공연은 가수 오지은이 맡아 감동적인 무대를 선사한다. 이어 개막작 소개와 상영으로 개막식이 마무리된다.

개막작은 켄트 존스 감독의 영화 '나의 사적인 예술가'로, 예술가의 삶과 고뇌를 우화적으로 그린 작품이다. 이 작품은 베니스국제영화제에서 공개돼 호평을 받았으며, 감독과 배우 그레타 리가 개막식에 참석해 관객과 만날 예정이다.

한편 제27회 전주국제영화제는 4월 29일부터 5월 8일까지 전주 영화의거리와 시내 일원에서 다양한 상영과 프로그램으로 관객과 만난다.

lbs0964@newspim.com