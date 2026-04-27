[프로야구] 귀에 공 맞은 박수종, 고막 천공 소견…회복 3주 예상

AI 핵심 요약beta
- 키움 히어로즈 박수종이 26일 고척 삼성전에서 투구에 머리를 맞았다.
- 27일 구단은 병원 검진 결과 왼쪽 고막 천공 진단을 발표했다.
- 회복까지 3주 소요되지만 경기 출전에 지장은 없다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 키움 히어로즈 외야수 박수종이 투구에 머리를 맞는 아찔한 사고를 당했다. 키움 구단은 27일 "박수종이 병원 검진 결과 왼쪽 고막 천공 소견을 받았다"며 "회복까지 약 3주가 소요될 전망"이라고 발표했다. 천만다행으로 훈련과 경기 출전에는 지장이 없다는 진단이지만, 구단은 지속적으로 상태를 살필 계획이다.
사고는 지난 26일 고척 삼성전에서 발생했다. 8회말 타석에 들어선 박수종은 삼성 투수 미야지 유라가 던진 시속 148km 직구에 귀 뒤쪽을 정면으로 맞고 쓰러졌다. 공이 등을 스친 뒤 헬멧이 날아갈 정도로 머리를 강타한 충격이었다. 구급차까지 투입될 만큼 긴박한 상황이었으나 박수종은 스스로 일어나 1루로 걸어 나간 뒤 대주자 임병욱과 교체됐다.
심판진은 공이 머리에 직격하기 전 등을 먼저 맞았다고 판단해 '헤드샷 퇴장' 조치를 내리지는 않았다. 설종진 감독은 "최근 페이스가 좋았던 선수라 걱정이 컸다"며 가슴을 쓸어내렸다.
2022년 육성선수로 키움에 입단한 박수종은 올 시즌 8경기에 출전해 타율 0.200(10타수 2안타) 2타점 1득점 OPS 0.573을 기록했다.
psoq1337@newspim.com