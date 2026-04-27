도공 서울경기본부, 5월 '나눔의 달' 선포...봉사·기부·모금 '릴레이'

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 서울경기본부가 27일 나눔의 달로 지정하고 행복을 잇는 나눔 릴레이 캠페인을 진행한다.
- ESG 경영 실천으로 드론 체험 교실, 사랑의 베이커리, 안심 수면조끼 제작 등 6개 프로그램을 운영한다.
- 27일 시작 달리기부 챌린지는 5만km 달성 시 5000만원 기부금을 조성한다.
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[하남=뉴스핌] 정종일 기자 = 한국도로공사 서울경기본부(이하 본부)가 27일과 28일 '본부 나눔의 달'로 지정하고 나눔 문화를 확산을 위해 '행복을 잇는 나눔 릴레이' 캠페인을 진행한다고 밝혔다.
이번 '나눔의 달' 운영은 ESG 경영 실천의 일환으로 일회성 기부를 넘어 임직원이 직접 참여하는 실천형 봉사와 지역사회의 실질적인 수요를 반영한 맞춤형 후원 등 모두 6개의 프로그램으로 구성했다.
주요 활동으로는 ▲취약계층 어린이를 초청 '드론 체험 교실' ▲해피펀드로 굽는 '사랑의 베이커리' ▲아이들의 꿈을 지키는 '안심 수면조끼' 제작 ▲희귀난치병 어린이 치료비 후원 ▲국민 참여형 '달리기부' 챌린지 ▲지속 가능한 나눔의 '해피펀드 모금' 등이 릴레이 형식으로 이어진다.
27일부터 시작되는 '달리기부' 챌린지는 달리기를 통해 건강과 나눔을 동시에 실천하는 국민 참여형 사회공헌 캠페인으로 목표 거리 5만km를 달성 시 최대 5000만원까지 기부금이 조성된다.
또 미혼모 및 한부모 가정 영유아를 위해 임직원들이 직접 바느질해 제작하는 안심 수면조끼는 정성까지 함께 전달한다는 계획이다.
한국도로공사 서울경기본부 관계자는 "이번 나눔의 달 집중 기간을 통해 우리 주변의 소외된 이웃들에게 실질적인 도움이 닿기를 바란다"며 "앞으로도 공기업으로서 사회적 책임을 다하고 지역사회와 함께 성장하는 상생 파트너로서의 역할을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.
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