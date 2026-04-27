광주시·전남도, 복지·보건 통합 논의…핵심 쟁점은 '비공개'

AI 핵심 요약beta
- 광주시와 전남도가 27일 복지·보건 분야 2차 간담회를 열었다.
- 115개와 128개 조례 통합과 사업 차이 명단을 논의했다.
- 통합특별시 출범 혼선 최소화를 목표로 실무협의를 이어간다.
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[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시와 전남도가 오는 7월 1일 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 복지·보건 분야 제도 통합에 속도를 내고 있다.
양 시도는 27일 전남도청에서 '광주-전남 복지·보건 분야 2차 간담회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 복지·보건 관련 조례와 제도 통합 과정의 주요 사항을 논의하고자 마련됐다.
광주는 115개 조례, 전남은 128개 조례로 운영되고 있으며 통합 법령 체계를 구축하기 위한 사전 논의가 이뤄졌다.
양 시·도의 복지·보건 분야의 사업 중에서 지원 기준과 수준에서 차이를 보이는 명단도 정리했다.
사업 목록은 불필요한 논란을 낳을 수 있다는 이유로 언론에 공개되진 않았다.
광주시 관계자는 "통합특별시장이 공식적으로 취임한 뒤 결정될 사안으로 사업별 차이를 어떻게 정리할지 정해진 것이 없다"며 "혹시라도 정보가 노출될 경우 시민 혼란이 우려돼 비공개하기로 결정했다"고 설명했다.
양 시도는 앞으로 정례 실무협의를 이어가 분야별 세부 조정안을 마련할 방침이다. 통합특별시 출범 때 혼선이 최소화하는 것이 목표다.
bless4ya@newspim.com