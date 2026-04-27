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[컨콜] 한화오션 "상선사업부, 올해 전사 매출 70% 이상 유지할 것"

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AI 핵심 요약

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  • 한화오션이 27일 상선사업부 1분기 영업이익 5021억원을 기록했다.
  • 매출은 2조7945억원으로 4% 증가했으며 올해 전사 매출 70% 이상 유지 전망이다.
  • 특수선·에너지플랜트사업부는 매출 감소로 영업손실을 각각 208억원·739억원 냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한화오션 "1분기 상선사업부 영업익 188% 증가"
5021억원 기록…타선종 수익성 개선 가시화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한화오션은 올해 1분기 상선사업부에서 전분기 대비 188% 증가한 5021억원의 영업이익을 기록했다고 밝혔다. 한화오션은 올해 상선사업부 매출이 전사 매출의 70% 이상을 유지할 것이라고 전망했다. 

한화오션은 27일 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "LNG선 위주의 고수익 구조를 유지한 가운데 타선종의 수익성 개선이 가시화됐다"고 설명했다. 환율 상승 효과와 지속적인 원가 절감, 생산성 개선에 따른 일부 조기인도 효과가 더해지며 전반적인 수익성 개선으로 이어졌다는 설명이다.

1분기 상선사업부 매출액은 조업일수 감소에도 전분기 대비 4% 증가한 2조7945억원을 기록했다.

회사는 "올해 전체로는 상선사업부 매출이 전사 매출의 70% 이상을 유지할 것"이라며 "다만 수익성이 가장 높은 LNG선 매출 배중은 전년 대비 소폭 감소하여 전사 매출의 약 50% 수준을 기록할 것"이라고 전망했다.

이어 "감소하는 LNG선 물량의 대부분이 카타르 1차 물량으로 매출 인식하는 평균 LNG선가 자체는 지난해 대비 상승할 것"이라며 "2023년 이후 수주한 프로젝트의 매출 비중도 지속적으로 증가함에 따라 전반적인 손익은 견조한 흐름을 유지할 것"이라고 덧붙였다.

한화오션 거제사업장 전경 [사진=한화오션]

특수선사업부는 1분기 매출이 전분기 대비 14% 감소한 3183억원을 기록했다. 회사는 "전분기의 소송 두 건 승소에 따른 이행 손해금 환입 효과가 일회성으로 반영되었던 영향이 소멸되면서 발생한 감소"라고 설명했다.

영업손실은 208억원으로 물량 감소로 인한 고정비 부담이 발생하며 적자 전환했다. 회사 측은 "현재는 향후 생산물량 확대를 위한 수주 성과가 본격적으로 반영되기 전 단계로 고정비 부담이 분기별로 일부 발생하고 있다"며 "올해 도중 신규 수주가 적극 추진 중인 상황으로 실제 수주가 이루어질 경우 가동률 개선과 함께 손익 부담은 점진적으로 완화될 것"이라고 내다봤다.

에너지플랜트사업부는 1분기 매출이 전분기 대비 57% 감소한 1789억원을 기록했다. 회사는 "주요 생산설비 공사 프로젝트들이 마무리 단계에 접어든 가운데 매출 보완이 기대되었던 일부 신규 프로젝트의 인허가 일정이 지연되면서 매출이 당초 계획 대비 감소했다"고 설명했다.

영업손실은 739억원으로 프로젝트 공정 종료에 따라 생산 물량이 일시적으로 감소하면서 가동률이 저하됐고 이에 따른 고정비 부담 확대로 적자 전환했다.

회사는 "올해 대부분의 프로젝트들이 마무리 단계에 진입함에 따라 매출은 소폭 감소하고 이에 따른 고정비 부담도 일부 지속될 것"이라며 "다만 지난해 4분기 사례에서 확인된 바와 같이 발주처와의 협의를 통해 추가 체인지오더 및 인센티브 확보를 추진함으로써 고정비 부담을 최대한 완화해 나갈 계획"이라고 강조했다.

y2kid@newspim.com

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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26
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李대통령 지지율 62.2% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다. 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 4월 4주차 주간동향을 살펴보면 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 62.2%로 지난주보다 3.3%포인트(p) 하락했다. 직전 조사인 4월 3주차에서 65.5%로 취임 후 최고치를 경신한 뒤 하락했다. 부정평가는 33.4%로 3.4%p 상승했다. '잘 모름' 응답은 4.4%였다. 리얼미터 측은 "인도-베트남 정상회담 성과와 코스피 최고치 경신이라는 긍정적 신호에도 불구하고, 중동전쟁 여파로 이어진 고유가·고물가로 민생 부담이 커지면서 지지율은 하락 조정을 받은 것으로 보인다"고 분석했다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.04.15 photo@newspim.com 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 0.8%p 상승한 51.3%, 국민의힘이 0.7%p 하락한 30.7%를 기록했다. 양당 격차는 전주 19.1%포인트에서 20.6%포인트로 늘었다. 이어 개혁신당 3.6%, 조국혁신당 2.5%, 진보당 1.3% 순이었다. 기타 정당은 3.3%, 무당층은 7.2%였다. 리얼미터 측은 "지방선거를 앞두고 정청래 민주당 대표가 전국 현장을 찾는 민생 행보를 이어가며 당의 결집력을 강화하면서 민주당 지지율 상승세로 나타났다"고 설명했다. 국민의힘 지지율 하락에는 "장동혁 대표의 방미 성과를 둘러싼 외교 논란과 지방선거 당내 공천 갈등이 겹쳐 지지율 하락세를 보였다"고 판단했다. 이번 여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정수행 지지도 조사는 20~24일 동안 전국 18세 이상 유권자 2509명을 대상으로, 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 응답률은 5.4%다.  정당 지지도 조사는 23~24일 동안 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로, 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 4.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. the13ook@newspim.com 2026-04-27 09:36

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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