[프로축구] K리그1 대전 마사, 척추돌기 골절..."최소 3~4주 공백"

AI 핵심 요약beta
- 대전하나시티즌 마사가 27일 울산전 반칙으로 척추 돌기 골절 진단받았다.
- 구단은 선수 생활 지장 없으나 3~4주 치료 재활 필요하다고 밝혔다.
- 마사는 SNS로 팬 걱정 말고 상대 비난 자제 당부하며 오래 뛸 뜻 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대전하나시티즌의 핵심 공격수 마사(이시다 마사토시)가 쓰러졌다. 대전 구단은 27일 "울산 HD전에서 상대 반칙으로 척추 돌기 골절 진단을 받았다"며 "선수 생활에 지장은 없으나 최소 3~4주의 치료와 재활이 필요하다"고 밝혔다. 대전으로선 울산전 4-1 대승의 기쁨보다 마사의 공백이 뼈아프다.
지난 26일 1골 1도움으로 팀 승리를 이끈 마사는 후반 추가시간 패스를 건네는 과정에서 울산 조현택과 강하게 충돌했다. 공이 빠진 뒤 가해진 불필요한 '몸통 박치기'였다. 허리에 극심한 통증을 호소하며 들것에 실려 나간 마사는 곧바로 병원으로 후송됐다. 분노한 대전 팬들은 조현택의 '동업자 정신' 결여를 질타하며 거센 비난을 쏟아냈다.
마사는 자신의 SNS를 통해 "큰 부상은 아닐 것이니 걱정하지 말아달라"며 팬들을 안심시킨 뒤 "상대 선수에게 여러 번 직접 사과를 받았다. 비난은 자제해 주셨으면 한다"고 당부했다.
이어 "솔직히 30살쯤부터 어느 정도 한계를 느끼기 시작했고 매 경기가 마지막일 수도 있다는 생각으로 축구를 해왔다"라며 "국적이 다른 한국 분들, 그리고 대전 외의 팬분들로부터도 걱정과 응원 메시지를 받으면서 조금 더 오래 축구하고 싶다는 마음이 들었다"고 덧붙였다.
psoq1337@newspim.com