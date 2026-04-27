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박형준 부산시장, 3선 도전 공식 선언…"중단 없는 부산 발전 변화 완성"

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  • 박형준 부산시장이 27일 시장직을 일시 내려놓고 6월 3일 지방선거 부산시장 예비후보 등록을 마쳐 3선 도전을 공식화했다.
  • 박 시장은 지난 5년간 일자리·첨단산업·도시 인프라 등에서 변화가 있었으며 시민 만족도가 79%에 근접했다고 평가했다.
  • 글로벌허브도시특별법 처리 촉구와 민주주의 수호를 선거 프레임으로 내세우며 중단 없는 발전 완성을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부산의 글로벌 허브 도시 조성 약속

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 부산시장 예비후보를 등록을 마치고 3선 도전을 공식화했다. 

박 시장은 27일 시청에서 정상적인 업무를 수행한 뒤 오후 2시 시장직을 일시 내려놓으면서 부산시청은 김경덕 행정부시장의 시장 권한대행 체제로 전환됐다. 박 시장은 이날 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "부산은 이제 세계도시로 도약한 도시"라고 규정하며 "중단 없는 발전을 완성하겠다"고 밝혔다.

그는 지난 5년 시정을 두고는 "부산이 분명히 달라진 시간"이라고 평가하며 성과를 전면에 내세웠다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 27일 오후 2시 30분 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 3선 도전을 공식 선언하고 있다. 2026.04.27 

그는 "일자리와 첨단산업, 물류·금융, 문화관광, 도시 인프라 전반에서 변화가 있었다"며 "시민 삶의 질 만족도가 79%에 근접한 것은 이를 입증하는 지표"라고 강조했다. 이어 "변화를 멈추지 않고 완성하는 것이 필요하다"며 3선 도전 배경을 설명했다.

그러면서 "이번 선거는 부산의 미래와 국가 발전 방향이 걸린 선거"라고 수도권 집중 구조를 비판하며 "부산이 태평양과 유라시아를 잇는 관문 도시로서 국가 성장의 축이 돼야 한다"고 강조했다.

글로벌허브도시특별법을 둘러싼 갈등도 핵심 쟁점으로 제시했다. 박 시장은 "160만 시민이 서명한 특별법이 정부에 가로막혀 있다"며 "이는 부산에 대한 차별"이라고 주장했다. 정치권을 향해 "시민과의 약속을 지키는 정치가 필요하다"며 조속한 법안 처리를 촉구했다.

선거 프레임으로는 민주주의 수호를 내세웠다. 그는 "권력 집중으로 견제와 균형이 흔들리고 있다"며 "부산이 이를 바로잡는 역할을 해야 한다"고 역설했다.

박 시장은 "시민 통합을 통해 부산을 다시 태어나도 살고 싶은 도시로 만들겠다"며 "중단 없는 발전을 반드시 완성하겠다"고 강조했다.

박 시장은 최근 여론조사에서 전재수 후보와 지지율을 좁히고 있는 것과 관련해 "후보가 확정된 이후 시민들의 선택도 분명해 졌다. 부산은 5년간의 변화와 혁신, 성과들이 이제 시민들에게 알려지기 시작하면서 격차가 급속히 줄어들고 있는 과정이다. 이번 선거에서 낙동강 전선을 지켜내도록 최선을 다하겠다"고 답했다.

한동훈 전 국민의힘 대표의 북구을 출마에 대해서는 "부산지역 선거대책위원회가 곧 구성될 것"이라며 "국민의힘 후보가 아직 결정되지 않은 상태라서 결정이 되고 선거 과정에서 종합적으로 검토해 연대가 필요할지, 단일화가 필요한지는 선대위 내에서 집중적인 검토가 필요하다"고 말을 아꼈다.

정이한 개혁신당 예비후보와 단일화와 음류수 태러 사건과 관련해서도 언급했다. 박 시장은 "매우 불행한 일이다. 그 소식을 듣고 깜짝 놀랐고 아직 병원에서 치료를 받고 있는 중이라 위로의 전화를 못드렸다"라며 "저도 곧 접촉을 해볼 생각이고, 이런 상황에서 단일화나 연대를 얘기하는 건 적절치 않은 것 같다"고 했다.

ndh4000@newspim.com

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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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