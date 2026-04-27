"보고서·홍보까지 뚝딱"…폴리텍Ⅳ 대전캠, 챗GPT 실전 교육

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스가 생성형 AI를 활용한 실무형 교육을 통해 지역 구직자들의 디지털 역량 강화에 나섰다.

대전캠퍼스는 노사발전재단과 연계해 운영 중인 '꿈드림공작소' 프로그램의 일환으로 '챗GPT 실전 활용: 일도 생활도 더 스마트하게!' 특강을 실시했다고 27일 밝혔다.

한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스에서 진행된 구직자 대상 챗GPT 실전 활용 특강 모습. [사진=한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스] 2026.04.27 gyun507@newspim.com

이번 교육은 지난 22일 대전 지역 구직자를 대상으로 진행됐으며 대학이 보유한 실습 시설과 장비를 활용해 신기술 체험과 직무 역량 향상을 동시에 지원하는 방식으로 운영됐다.

교육은 대전캠퍼스 나래관 모바일개발실습실에서 진행됐으며 생성형 AI의 개요부터 실제 업무 활용까지 이어지는 실무 중심 커리큘럼으로 구성됐다. 참가자들은 보고서 작성, 이메일 작성, 디지털 마케팅 콘텐츠 제작 등 다양한 사례를 실습하며 AI 도구를 업무에 적용하는 방법을 익혔다.

김주희 스마트소프트웨어과 학과장은 "지역 주민들이 디지털 신기술을 보다 쉽게 접하고 활용할 수 있도록 체험 중심 교육을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.

양형규 학장은 "대전캠퍼스는 지역 산업 수요에 맞춘 실무 중심 교육으로 구직자와 재직자의 디지털 역량 강화를 지원하고 있다"며 "공공 직업교육기관으로서 신기술 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 강조했다.

gyun507@newspim.com