이지스자산운용, 신임 대표에 조갑주 전 단장 선임

AI 핵심 요약beta
- 이지스자산운용이 27일 조갑주 전 신사업추진 단장을 대표이사로 선임한다고 밝혔다.
- 조 신임 대표는 2011년 입사해 2015년부터 2021년까지 대표이사를 역임했던 인물다.
- 지분 매각 진행 중 고객 자산 보호와 회사 안정성 확보에 집중할 예정이다.
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지분 매각 진행 중 운용 공백 차단 포석
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이지스자산운용이 조갑주 전 신사업추진 단장을 대표이사로 선임한다.
27일 이지스자산운용은 오는 28일 이사회를 열고 조갑주 전 신사업추진 단장을 대표이사로 선임할 예정이라고 밝혔다. 이번 선임은 지배구조 변화가 진행되는 과정에서 고객 자산운용의 연속성을 확보하고 이해관계자 소통을 강화하기 위한 조치다.
조 신임 대표는 창업 초기인 2011년 이지스자산운용에 합류해 2015년부터 2021년까지 대표이사를 역임했다. 이후 신사업추진 단장으로서 중장기 성장 방향을 모색해 왔으며, 이번 선임으로 다시 경영 전면에 나서게 됐다.
지분 매각과 관련해 조 대표는 관련 사항을 주주대표에게 일임하고, 매각 프로세스가 진행되는 동안 주요 사업에 공백이 생기지 않도록 직접 관리할 예정이다.
조 대표는 "기관투자자 등 주요 이해관계자들과 긴밀히 소통하며 고객 자산 보호와 회사의 안정적 성장이 함께 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com